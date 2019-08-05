被指失蹤多日　出席場合被衝擊　林鄭哽咽：主辦機構都唔想我去

特首林鄭月娥今日（5日）聯同政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波以及6名局長於特首辦見記者，今次是林鄭月娥自7月22日會見傳媒後，兩個星期以來首次再見記者。她在記者會上語帶哽咽地解釋自己近來少有現身的原因，指由於所到之處都會有網民前往衝擊，「主辦機構都唔想我去」。

林鄭月娥日前現身酒會，離場時被示威者包圍。（余睿菁攝）

林鄭月娥在記者會開場發言時尚且表現冷靜，進入問答時間後，首位發問的記者問她政府是否面對管治上的困難及這段時間後了什麼工作。林鄭月娥回答時聲線顫抖，語帶哽咽表示自己在6月18日現身公開致歉時，已經說過明白自己作為特首，在未來兩三年需要加倍努力，挽回市民對於她個人及對特區政府管治的信心。

對於自己近日為何少有公開現身，林鄭月娥強調自己在近兩個月未有停止過與不同界別朋友見面，當中部分行程會公布，「大家有時會說，為何你不出來見記者，因為只要某一部份激進網民知道我會在哪裏出現，無論公開場合或閉門場合，都會是衝擊」。她指衝擊導致主辦機構都不想她去，因為只要特首出現，主辦機構便要買重保險，或面對許多不能處理的亂局。

林鄭前日（2日）晚上於尖沙咀文化中心出席由九龍社團聯會舉辦的國慶酒會時，有市民發起圍堵文化中心示威活動，並於林鄭離場時向她高呼「可恥」。