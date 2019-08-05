【8.5罷工】梁振英稱成立懸賞緝拿堵路參與者　建議私家車接市民

反對《逃犯條例》修訂的行動持續近兩個月，上周末本港多個地點發生警民衝突，有市民更於今﹙5日﹚發起罷工、罷市、罷課「三罷」行動。全國政協副主席、前特首梁振英昨﹙4日﹚晚至今午在facebook上連出8則帖文，聲言正成立「懸賞基金」，指要「緝拿」擾亂鐵路正常運作的人士；又倡私家車「接放學」，接載受影響市民。 梁更點名批評泛民立法會議員、職工盟等政治人物及團體，指「be water」致大台失控。

昨﹙4日﹚全港多區發生衝突，梁振英昨晚10時左右點名批評泛民立法會議員發信批評警隊濫用武力，但對前日破壞國旗事件「視若無睹」；後斥示威者是「黑衣暴徒」，「在各區放火，見人就打，主動襲擊警署」，指「be water」致大台失控。

這兩則帖文過後，梁將其重點轉至今日的「三罷」行動。梁振英指示威者昨晚行動會擾亂交通，指其他市民將「被罷工」，又認為職工盟等組織及政黨可以此「報大數」。

聲言正在成立懸賞基金

梁今早繼續發文，更聲稱正成立「懸賞基金」，指要捉拿擾亂鐵路正常運作的示威人士。

倡私家車「接放學」 接載受影響市民

梁又在Facebook上建議私家車車主「接放學」，接載受影響的市民，尤其是長者和婦幼，「接得一個得一個，發揮我們香港人真正的為香港愛香港的精神」，做法與示威者義載行動相類似。

1600字長文談經濟代價 無提及元朗等地市民受襲

梁今早更發表接近1600字的長文，談反修例示威或會帶來的經濟代價，又寫道香港人的生活已經夠緊張，壓力不少，遇上政治運動，「對許多市民的精神負擔都是百上加斤」。不過文中並無提及元朗白衣人無差別襲擊市民等市民受傷事件。