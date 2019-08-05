【8.5罷工】陳克勤：泛民及示威者有責解困　新民黨籲回歸理性

特首林鄭月娥今早（5日）見傳媒回應罷工問題，民建聯立法會議員陳克勤同意林鄭記者會上所言，稱他與政府同樣見到現時的社會狀況， 示威衝擊事件對民生和政治都造成很大的影響，行動目的並非針對《逃犯條例》，而是到了提出要「光復香港」和「香港獨立」等訴求。

陳學鋒（右）批評示威者昨日衝擊立法會議員張國鈞的辦事處。（高仲明攝）

陳克勤說， 數據顯示經濟進入下行情況，不少商店要示威行動而暫停營業， 示威者堵塞道路、阻礙市民返工， 對市民造成不便，希望大家大家可以冷靜下來，「諗一諗」，讓社會回復平靜。

被問林鄭沒有提出解決社會紛爭的方案，是否滿意她在記者會的表現。陳克勤稱，民主派議員及示威者都有責任協助解決現時的困局，而她亦多番談及五大訴求，認為現時應把焦點放在香港正面對經濟下行的風險及危機。

民建聯中西區區議員陳學鋒則批評，暴徒昨日衝擊及破壞該黨立法會議員張國鈞的辦事處，他們暫時不會維修辦事處，好讓暴徒的行為公諸於人前。

新民黨指，近日發生的暴力衝擊已和修訂《逃犯條例》無關，而是有人利用連串暴力行為表達政治訴求，包括提出「光復香港，時代革命」、污損國徽、把國旗抛進海裡等等，等同挑戰國家主權，對香港百害而無一利，又指目前「香港有如一條小船，載著七百萬人，在驚濤駭浪中掙扎」，直言香港外在內在的環境均複雜多變，因此每人都要守秩序，護法治，抗暴力，「一起愛護這條小船，別肆意破壞，否則，這條小船會沉淪、覆沒」。新民黨呼籲所有市民，在這關鍵時刻，要包容、忍耐，要珍惜所有，同心協力，回歸理性，守護法治，「讓我們愛護的香港，浴火重生」。