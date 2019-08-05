【8.5罷工】林鄭：示威者「將香港推冧」　有人揚言搞革命

市民今日（5日）舉行「三罷」行動，即罷工、罷市及罷課，並在七區舉行集會。大批示威者早上7時左右在各個港鐵站開始不合作運動癱瘓港鐵服務。除了一些工會、小店表明響應外，也有公務員擬罷工；由於有航空公司工會響應，航機大受影響，截至凌晨4時半，已有170班來港及離港航班取消。 特首辦今早8時35分公布，特首林鄭月娥將於早上10時聯同政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波於特首辦見記者，是她於上月底就中聯辦遭衝擊後，兩周後再次會見記者。 她稱示威已遠超修例風波，事件已變質，是挑戰國家主權，有示威者提及時代革命、光復香港，是「搞革命」，將香港推冧、玉石俱焚，如縱容暴力，更難解決事件。

特首林鄭月娥（左二）聯同政務司司長張建宗（左一）、財政司司長陳茂波（左三）於特首辦見記者。（高仲明攝）

【10:50】林鄭月娥在記者會後段一連回答多條英語傳媒的問題後打算離去，現場記者表現鼓燥，有記者高聲追問林鄭月娥警方現時是否執法權力過大，香港是否變成軍政府治港。

林鄭月娥表示，現在網上有很多謠傳，政府密切監察不斷在網上發放的傳聞，單單在星期六已經發出三個新聞公報澄清傳聞不確切，包括實施宵禁、出動解放軍，以及新身份證能離遠讀取晶片資料。她稱情況反映今次面對的危機遠超於條例修訂，有人不斷透過網上傳聞動搖香港市民信心，分化社會、警隊以及警隊與政府的關係，最終目的是希望摧毁香港。

【10:36】記者問到林鄭對於香港現時的混亂，自己有多大責任，有否考慮過辭職下台。而且很多市民都認為她至今未有回應五大訴求，她對此有何回應。

林鄭月娥指，現在放在面前的已經不是一件修例工作，或是以修例工作為藉口產生非常嚴峻的局面，指這個局面如果須盡早糾正，所以政府形容有人已將香港推向一個十分危險的境況。她續指，當香港的前途穩定、市民是否能夠安居樂業都面對挑戰時，這個已經不是她個人榮辱的問題，她有責任與政府主要官員繼續謹守崗位。

【10:25】林鄭指早於6月15日，政府已宣布暫緩修例，強調政府並不是沒有回應，只是未能回應某部分人的意見。她表示後來已作補充，稱回應已經「好徹底」，又指已啟動了獨立的監警會，縱使早前宣布監警會處理到7月2日的示威活動，但對7月2日後發生種種事件，如市民關心的7月21日事件，而她已主動接觸監警會主席梁定邦商討，相信他回港後會處理事件。

她又提到示威者提出的5大訴求中，其中要求特區政府釋放被捕人士，但近日示威者製造炸藥、持大量攻擊性武器等違法行為，反問「係咪全部都要唔追究」，希望大家每一次提出五大訴求，要想一想這是否法治社會可以爭取的。她指律政司司長會不受干預地去進行檢控，不是她身為特首能決定。她強調現時示威活動已變質 ，多方訴求已離開有關條例修訂工作，又批評示威者肆無忌憚提出「光復香港 時代革命」，部分示威者行為挑戰「一國兩制」、挑戰香港，「要將香港推冧」，若政府縱容任何暴力，只會令事件更加複雜，更難解決，再指示威者此舉是玉石俱焚。

林鄭又表示，示威者以恐嚇、欺凌方法，令她未能出席公開場合。

【10:19】陳茂波指，因外圍經濟及示威影響，本地零售界因此受損。GDP及出口均下跌，經濟或會面臨衰退。

【10:17】張建宗表示，明白有不少僱員因交通情況未能上班，希望僱主包容。醫院暫時未受影響。

【10:13】林鄭月娥表示，示威者過去一兩星期的暴力和破壞行為不停升級， 例如堵塞車門、四出圍堵隧道、包圍警署、對持不同意見的市民作出恐嚇。林鄭強調以上都是非常嚴重的罪行。她又指有部份極端分子令返修例運動變質，有人揚言要搞革命、光復香港，又提到有示威者將國旗拆下掉進海的行為，是嚴重挑戰國家主權的行為。

林鄭月娥表示，明白市民對政府有不滿，但呼籲大家想一想，是否要押上700萬人的民生作代價。她指社會現時不安全不穩定，形容這種玉石俱焚的做法只會令香港推上不歸路。

對於今日三罷行動，林鄭表示政府一直有密切注視情況，強調無論示威者有什麼政治訴求，都不應該阻礙其他想上班的市民，「好多打工仔都係手停口停」，她指示威者癱瘓交通的不合作運動，等同打爛別人飯碗。

林鄭指，由於事態正急速發展並擴散到各行各業，警方由今日開始會每日舉行記者會，政府部門亦會按需要舉行跨部門新聞發布會，首場跨部門發佈會將於今日下午舉行。

【10:07】除了林鄭、張建宗及陳茂波、6名局長亦有到場，包括公務員事務局局長羅智光、商務及經濟發展局局長邱騰華、食物及衞生局局長陳肇始、署理勞工及福利局局長徐英偉、保安局局長李家超及運輸及房屋局局長陳帆。