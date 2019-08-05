【8.5罷工】董建華發聲明撐林鄭　批暴徒欲綁架市民、脅迫中央

全國政協副主席、前特首董建華今日（5日）再發聲明，除力撐特首林鄭月娥外，更指小部分暴徒以及其支持者，用各種方式侵害市民自由生活，以各種威嚇手段阻礙市民上班，擾亂公共交通和社會秩序，「企圖綁架全港市民，癱瘓政府，脅迫中央，爭奪特區管治權」。

董建華發表聲明，全力支持林鄭月娥為首的特區政府依法治港，全力支持警方嚴正執法，恢復社會安定繁榮。(資料圖片)

用各種方式侵害市民自由生活

聲明稱，董建華支持以林鄭月娥為首的特區政府依法治港，全力支持警方嚴正執法，恢復社會安定繁榮。

他相信廣大市民已認清近期暴力事件的本質，已無關修例爭議，也遠超原來的社會訴求，「而是明目張膽的政治要脅，透過污損國徽、侮辱國旗，公然挑戰中央政府權威」，直指小部分暴徒以及其支持者，用各種方式侵害市民的自由生活，以各種威嚇手段阻礙市民上班，擾亂公共交通和社會秩序，企圖綁架全港市民，癱瘓政府，脅迫中央，爭奪特區管治權，「絕不能容許香港治安被破壞，這些險惡的政治圖謀是不會得逞的。國家主權不容侵犯，香港治安不容破壞！」

他又相信，社會大眾能夠仔細觀察，理性分析，「到底是誰在背後挑撥離間？是誰在摧毀香港的安定繁榮？」他表示，今天在電視新聞中，看到很多市民冒着被騷擾和辱罵的危險如常上班，以行動捍衛香港的核心價值，支持這些充滿正義感的市民，「一起站出來，向妄想以暴力摧毀香港的害群之馬說『不』」。

董建華聲明全文：

我全力支持以行政長官林鄭月娥為首的特區政府依法治港，全力支持警方嚴正執法，恢復社會安定繁榮。

相信廣大市民已認清近期暴力事件的本質，已無關修例爭議，也遠超原來的社會訴求，而是明目張膽的政治要脅，透過污損國徽、侮辱國旗，公然挑戰中央政府權威。

小部分暴徒以及其支持者，用各種方式侵害市民的自由生活，以各種威嚇手段阻礙市民上班，擾亂公共交通和社會秩序，企圖綁架全港市民，癱瘓政府，脅迫中央，爭奪特區管治權。我們絕不能容許香港治安被破壞，這些險惡的政治圖謀是不會得逞的。國家主權不容侵犯，香港治安不容破壞﹗

我支持特區政府以及警方採取必要措施，維護法治，儘快恢復社會秩序。我相信社會大眾能夠仔細觀察，理性分析，到底是誰在背後挑撥離間？是誰在摧毀香港的安定繁榮？

今天在電視新聞中，我也看到很多市民冒着被騷擾和辱罵的危險如常上班，以行動捍衛香港的核心價值。我們一定要支持這些充滿正義感的市民，一起站出來，向妄想以暴力摧毀香港的害群之馬說「不」。