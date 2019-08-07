【逃犯條例】深圳座談會　梁愛詩：曾討論是否設獨立調查委員會　

中聯辦今日（7日）急召港區人大代表和政協常委到深圳參加香港局勢座談會，有約500名建制派立法會議員、港區人大代表、全國政協委員、商會代表等獲邀出席。 會後，眾人會見記者。港區人大代表、基本法委員會副主任譚惠珠重申，中央一直堅定支持香港政府、林鄭，以及警察維持法治。前律政司司長梁愛詩則表示，港澳辦主任張曉明主要提到目前化解香港危機的首要任務是止暴制亂，恢復社會秩序，又強調中央未出手不等如不出手。

中聯辦今日（7日）急召港區人大代表和政協常委到深圳參加香港局勢座談會，有約500名建制派立法會議員、港區人大代表、全國政協委員、商會代表等獲邀出席。( 彭毅詩攝)

譚惠珠指，中央一直堅定支持香港政府、特首林鄭月娥，以及警察維持法治。她指需要維持一國兩制，呼籲香港市民莫要做事衝擊一國兩制，又表示政府會吸納市民心聲，在施政報告中展示並給予回應。她稱以香港為家，得悉市民最大渴求是安寧的社會，希望市民能合力恢復香港穩定，與暴徒割席。

梁愛詩表示，張曉明主要提到目前化解香港危機的首要任務是止暴制亂，恢復社會秩序。她提到中央暫時不出手，代表對於政府的處理有充分的信心，但不等如中央不會出手，「如果特區政府遇到動亂的時候，解放軍應特區政府的要求平息動亂」，亦可以在港實施全國性法律，並不會牴觸一國兩制。她又否認政府沒有回應五大訴求，指市民應分清是非黑白。

梁又指，會上曾討論是否成立獨立調查委員會，「目前被暴力遮蓋，大家無辦法在正常情況之下進行獨立調查委員會，根本是不成熟去做這件事」

人大常委譚耀宗指座談會提出5大方向：止暴制亂、對挑戰一國兩制絕對不能容忍、要挺特首及警隊、對香港民意有客觀分析、愛國愛港要成爲香港中流砥柱。

人大常委譚耀宗指座談會提出5大方向：止暴制亂、對挑戰一國兩制絕對不能容忍、要挺特首及警隊、對香港民意有客觀分析、愛國愛港要成爲香港中流底柱。( 彭毅詩攝)

工聯會會長、港區全國人大代表吳秋北表示，現時主流的民意是讓社會恢復安寧，避免香港不斷沉淪，而任何人觸碰一國兩制應該按法治追究。

前世衞總幹事、全國常委陳馮富珍表示，絕大多數香港市民都是和平遊行表達，對之非常敬仰，但過去有一小撮人「衝擊香港法治、衝擊警察、衝擊小市民、和平示威者」。她指香港成功之處，皆因各人尊重彼此對事件的不同立場，提醒港人勿忘獅子山精神，表示香港現時已到非常危險的時代，「已經上演一場顔色革命」，又指希望搞亂香港的人、想做顔色革命的人，「他們做緊嘅嘢是非常嚴重」，強調香港是中國的一部分，中央政府不會讓顔色革命成功的。

她又稱自己「好憂愁、好痛心」，又指自己離港到世衞工作十餘載，幾乎不認得香港，期間數度哽咽。對於中央會否派駐港解放軍出場，她指香港乃法治社會，一切依法辦事，又指不會代表中央政府回應。

港區人大代表、體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國則指，座談會内容訊息量大，中央強調目前最重要止暴制亂。他表示，林鄭修例的初心無錯，只是推動修例期間的説明未能解釋清楚，因此引起一系列問題。他強調特區政府已就修例停止相關工作，並已回應訴求，認爲現時示威性質轉變，示威者不斷提出新訴求，重申不應讓暴力事件發生，希望公衆支持特區政府平息混亂。