【逃犯條例】張曉明：香港面臨回歸後最嚴峻局面　中央高度關注

港澳辦及中聯辦今日（7日）於深圳舉辦香港局勢座談會，有約500名建制派立法會議員、港區人大代表、全國政協委員、商會代表等獲邀出席。港澳辦主任張曉明表示，香港正面臨回歸後最嚴峻局面，中央高度關注。

張曉明於傳媒在場的發言時表示，中央高度關注香港局勢，又指修例風波越鬧越大，香港面對回歸以來最嚴峻局勢。

張曉明表示，上次開類似發佈會已經是2014年8月。每當香港「一國兩制」、《基本法》實施面臨政治及法律問題時，都會向大家問計求策、溝通交流。

他形容，座談會在香港很不穩定下舉行， 從6月到今日，修例風波已持續整整60天，愈鬧愈大，暴力愈演愈烈。這次發佈會「非常重要，非常特殊」，與國務院港澳辦之前兩次發佈會不同，這次要「說亮話」。

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張曉明指，中央高度關注香港當下局勢，又指出從戰略高度研判和部署，大家一直注意到中央有關部門通過不同方式表達到香港局勢的立場、態度和基本看法，包括港澳辦發言人舉行兩場發佈會。

根據中聯辦副主任楊建平介紹，今次由港澳辦和中聯辦共同舉行的座談會，是傳達中央對香港當前局勢的看法，聽取香港各界的意見和建議。座談會分兩部分，上午由張曉明和中聯辦主任王志民演講，下午則為分組座談。

全國人大常委譚耀宗會前表示，會議分全體會議、分組討論兩部份，預計500人出席，相信中央會透過座談會傳達看法和分析。他又指，會提出建議，包括期望現時局面或「動亂」馬上停止，同時質疑，現時成立獨立調查委員會，是否有助解決問題。