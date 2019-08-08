【逃犯條例】出動解放軍邊緣？譚耀宗：中央絕不希望做到這一步

國務院港澳辦和中聯辦在深圳舉辦香港局勢座談會，港澳辦主任張曉明在會上引述已故領導人鄧小平講話，指若香港出現動亂，中央必定干預；全國港澳研究會副會長劉兆佳分析指，香港目前局勢已到達中央出動駐港解放軍的邊緣，形容距離中央出手「相當近」。 與會的全國人大常委譚耀宗今日(8日)出席港台節目《千禧年代》時表示，張曉明沒有提到現階段會做什麼，只是籠統地說中央不會坐視不理。他認為，中央有其考量和準備，「我諗中央絕對不希望做到這一步，希望香港可以自己解決，但中央可能會做一些準備、研判。」 譚耀宗又稱，「你話幾近、幾遠，都要睇未來事態發展。若然未來社會越見混亂，警察無能為力，政府都癱瘓，中央無理由坐視不理。」他認為，暫時看不到現在有這個需要。

與會人士引述張曉明（中）提出三大理由，包括監警會制度行之有效等，因此北京不贊成現在成立獨立調查委員會。（張浩維攝）

同情包容只會助長暴力行為

譚耀宗認同香港現時需要「止暴制亂」，強調社會一定不贊成「搞暴力」，警隊及示威人士都會受傷害。又指有暴力事件發生後，警方一定要執法，「有時我們也會批評，為什麼怎麼晚才來?」民建聯認為警方有責任維護社會秩序，所以也要求警方嚴正執法，「如果有人真係違法，你無理由唔理喎?」

譚耀宗又指，現時有部分人對暴力行為同情及包容，他認為繼續同情包容只會助長暴力行為。他認為現時警方應對示威者招數及效果都有限，放催淚煙的數字不少，但作用不大。不過就讚揚警隊近日表演有改善，每日召開記者會解釋工作。

他稱，若現時成立獨立調查委員會，可能引起其他問題出現，因四個警察協會已明言反對。被問到政府是否永不打算成立獨立調查委員會，譚回應「無人講過永遠」，待社會平靜下來後，可逐步拆解五大訴求。

無記憶張曉明曾提頒布宵禁令

譚耀宗在節目後表示，以他記憶，張曉明沒有具體講過港府可根據《公安條例》禁止遊行集會和頒布宵禁令，，亦沒有提及要拘捕暴力份子的目標人數。他指可能有與會人士在分組討論時提出警方不應再批出遊行集會的不反對通知書。