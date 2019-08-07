【逃犯條例】民主派批張曉明「扣帽子」　毛孟靜：對港人文攻武鬥

港澳辦主任張曉明今日（7日）在深圳舉辦香港局勢座談會，向建制派立法會議員、港區人大代表、全國政協委員講話。 民主派多名立法會議員下午回應張曉明講話，批評對方迴避真正民意，強詞奪理，對香港市民「扣帽子」，是破壞「一國兩制」，港人治港。

毛孟靜：將警隊變成武鬥的棋子

民主派會議召集人、議會陣線毛孟靜指，港澳辦主任張曉明在深圳召見人大、政協時的表態，是「變相向香港宣布文攻武鬥的策略」，一方面誣陷香港人的抗爭是衝擊「一國兩制」，另一方面支持警隊，將為警隊變成武鬥的武器和棋子。

對於張曉明並未否定民間所提出的成立獨立調查委員會，毛就指，成立獨立調查委員會百分百是香港內部事務，特首林鄭月娥早前拒絕成立獨立委員會，如今張曉明卻說「未是時候做」，若最後委員會真的成立，人人都可看到有關決定是北京下達，情況非常不堪，是破壞「一國兩制」。

毛孟靜指，張曉明將警隊變成武器，而「以各種行動支持警隊」的說法，令人驚恐，聯想到是否會用黑社會「群眾鬥群眾」。她又指，林鄭參選時聲稱「We Connect」，但如今淪落到要「北京大老闆撑腰」，形容對方「可憐」。

民主派立法會議員擔心，張曉明發言講話之後，警方或會使用更大武力對付示威者，無助社會回歸平靜。（資料圖片）

「反對逃犯條例修訂 是保護一國兩制」

民主黨尹兆堅則表示，張曉明希望將香港市民的一場抗爭運動扣上破壞「一國兩制」的帽子，但事實是，反《逃犯條例》修訂正正是保護「一國兩制」。

他批評張曉明「指鹿為馬」，「是非不分，強詞奪理恰恰是政府」。對於張曉明指抗爭運動有「顏色革命特徵」，尹兆堅就反駁，指「香港政府才是有極權政府特徵」，包括濫權、濫捕、執法雙重標準、警察徇私枉法。

范國威憂張曉明說法 令警方使用更大武力

新民主同盟范國威則批評，張曉明會見人大、政協，是迴避香港的真正民意，「林鄭要落區就鬼鬼祟祟，港澳辦要見建制派香港代表，都要係境外做」。他指，張曉明要為林鄭管治失敗找「代罪羔羊，說是外部勢力、黑手、青年工作做得不夠」。

他又表示，「無計可施之下都不敢出動解放軍，只能讚賞已成為犯法部隊的香港警察」，他擔心張曉明的說法是對警方授權，令警方使用更大武力鎮壓示威者。

工黨張超雄（右一）表示，打壓、威嚇沒有辦法達致寧靜和平社會，如事態出現死傷，市民的仇恨會更加重。（莊恭南攝）

張超雄指港澳辦錯判形勢 民怨不會消除

工黨張超雄表示，如港澳辦對管治失誤帶來的民憤繼續錯判形勢，民怨不會消除，「可以看到許多社會賢達、各界領袖、大學校長也說要建立溝通平台，證明打壓、威嚇沒有辦法達致寧靜和平社會，執迷不誤難以平息亂局」。他又指，如事態出現死傷，市民的仇恨會更加重，他呼籲特區和中央懸崖勒馬，令社會回歸平靜。

郭家麒覺得張曉明言論 似發出高於特首指令

公民黨郭家麒就指，張曉明的舉動，令人感覺「實際上『渣莊』是港澳辦張曉明」，令人擔心。尤其是張曉明說獨立調查委員會未是時候做，似乎是發出高於特首林鄭月娥的新指令，他又形容張曉明的說法是「轉軚」，似乎在宣稱「我才是做最後決定的人」，但做法就令林鄭顏面全無，只會讓香港人更不相信「一國兩制」、港人治港，無助香港繁榮穩定，「如繼續覺得香港是生金蛋的鵝，應盡快懸崖勒馬」。