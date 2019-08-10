【逃犯條例】銀髮族一日三遞信　促警執法不懷惡意不畏懼　復尊嚴

政府修訂《逃犯條例》及警方被指濫權引發近月示威浪潮和警民衝突不斷。一眾「銀髮族」今日（10日）到灣仔警察總部、中環律政司司長辦公室及金鐘特首辦連環遞信，促請政府成立獨立調查委員會調查修例風波。 過百名較年長人士早上先到灣仔警總，舉行「萬歲籲警 放下屠刀」請願行動行動。工黨立法會議員張超雄、街工立法會議員梁耀忠也有到場。請願發起人譚國新呼籲警謹記畢業時「不畏懼、不徇私、不壞惡意、不敵視他人」的誓言，恢復全亞洲最優秀警隊的尊嚴。

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譚國新表示，有感於香港局勢不斷惡化，希望手上握有權力的人「做多一點，放下屠刀」。他又指，7.21元朗無差別襲擊是轉捩點，又質疑「警方和黑社會合作無間」，「明目張膽使用過期的催淚彈，多次記者會沒有解釋」，而昨天警方開記者會時，又推卸責任不願正面回答記者提問。他認為，有關做法並非優秀警隊所為。

他又希望香港警隊能恢復全亞洲最優秀警隊美譽，令市民安定和諧，不需要擔憂身上衣物顏色會招至來不明來歷刀手攻擊；又指整件事始作俑者是特首林鄭月娥，只要成立獨立調查委員會，便能讓社會回復平靜。

有參與請願的長者身穿黑色上衣，戴黑口罩，手、頸套上掛有大蒜和豬肉的枷鎖。該名人士表示，大蒜代表催淚彈、豬肉則代表「砌生豬肉」，他促請林鄭和警隊不要再亂放催淚彈及「砌生豬肉」濫捕示威者，又要求警務處處長盧偉聰下台。他將一串豬肉和一串大蒜貼在特首辦門外水馬上以表抗議。

參與請願行動的元朗區議員陳美蓮表示，希望林鄭回頭是岸，正式說一聲「撤回」修例，而非花言巧語地說「壽終正寢」，但條例繼續擺在立法會，政府應成立獨立調查委員會調查整個事件，包括7.21市民遇襲、警方胡亂毆打市民及有區議員執行職務時被警方不人道地要求跪地拘捕，香港才能恢復平靜。

上午11時，請願人士在特首辦外集合，眾人高呼「林鄭下台」、「林鄭落地獄」等口號。特首辦門外被大型水馬包圍，譚國新指，水馬越多，越反映政府虛怯，並非正常政府。他又批評政府把警民衝突的造成的亂局倒果為因，推卸給示威者，然而事實上造成亂局的人正是林鄭自己。請願人士表示，政府一直強調經濟下滑，但香港人更害怕的是失去免於恐懼的自由，「林鄭月娥成日想分化，但我地就係唔會分化，不割席」。譚國新促請林鄭下台，「放下屠刀」。特首辦未有派人接請願信，請願人士將請願信放在特首辦外水馬上後離去。

請願行動發起人譚國新表示，沒有特意點算參與人數，但估計至少有百多人參與行動。