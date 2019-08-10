【逃犯條例】聶德權：社會有深層次矛盾　暴力行為阻礙政府疏理

《逃犯條例》修訂引起的風波持續，政制及內地事務局局長聶德權今早（10日）在電台節目表示，近月的示威反映《逃犯條例》只是表徵，社會內有更深層次的矛盾。不過，示威有「極端暴力」，阻礙政府去研究及疏理問題。他又警告，若「極端暴力」繼續升級或可能引起嚴重的後果。

聶德權出席電台節目時，多次指近月示威出現「極端暴力」。（商台提供）

政制及內地事務局局長聶德權今日在商台節目《政經星期六》重申，《逃犯條例》的修訂已經完結，故其引起的爭議也理應完結，但現時的局勢反映是因《逃犯條例》而來的表徵，社會內存在深層次矛盾。

「極端暴力」影響社會經濟、民生

聶德權指出，和平表達意見是《基本法》所給的權利，「但是我們見到開始有暴力行為，與警方執法出現的問題，我們是很擔心」，形容為「極端暴力」，影響社會經濟、民生。

他強調，政府有一定責任，了解、研究及疏理社會內的深層次矛盾，惟他又指不能單靠政府，要全社會一同努力。至於，近月示威有「極端暴力」是會阻礙政府進行相關工作。

強調中央對香港有全面管治權

被問到中央是否準備有需要時出手介入處理，聶德權提醒，香港人要換位思考，站在中央的角度去想，「香港是一個特別行政區，但國家有全面管治權。」若香港出現亂局，又影響到中央，特區政府又未能處理好，「後果可以很嚴重。」但他未有再解釋所指的後果是什麼。

為何不成立獨立調查委員會？聶德權認為，現時機制下已有監警會，監警會也主動調查近月的示威，故不覺得是時候獨立調查委員會，「現時有暴力的行為，警方作為維持治安的一員，他們是沒有選擇，在人煙稠密的地方都要做。」

他同意，現時情況下警方執法有難處，明白前線人員有壓力，而政府可做是繼續做游說工作，「可能大家會不滿意，但《逃犯條例》的修訂已經完結，有關爭議已經完結。」

聶德權指政府有責任處理問題，但不認為能夠單夠政府去解決問題。（資料圖片 / 高仲明攝）

目前不適合重啟政改 林鄭已吸收經驗

市民的五大訴求中，其中一項是「立即雙普選」，聶德權不覺得目前適合重啟政改，因為政府與市民的互信很差。他又再度提到示威中的暴力行為，「相信有部分市民會很害怕，不知道何時（示威）到自己所住的區域，希望社會呼籲示威者不要進行暴力行為。」

「如果有人『攬炒』都在所不措，我們是十分擔心。」聶德權多次重申在現時躁動的氛圍下，政府沒有空間進行任何工作，「特首（林鄭月娥）吸收了今次經驗，有信心可以疏理問題。」