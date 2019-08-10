【逃犯條例】與英新任外相對話　林鄭：不任由暴力行為破壞秩序

政情
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英國新任外相藍韜文（Dominic Raab）昨早（9日）致電特首林鄭月娥，呼籲對方以對話方式解決港府修訂《逃犯條例》所引起的爭議，並設立獨立調查委員會全面調查整個事件。

特首辦今日（10日）回應傳媒查詢時指，林鄭向藍韜文強調自回歸以來，「一國兩制」在香港成功落實，而堅守法治是香港的核心價值，強調特區政府尊重市民對廣泛議題有不同意見及行使言論和集會自由，但不會任由暴力及違法行為破壞社會秩序。

林鄭月娥（右）向藍韜文強調堅守法治是香港的核心價值。（資料圖片／盧翊銘攝）

林鄭向藍韜文提及監警會進行的工作

特首辦指，林鄭月娥是應英國駐港總領事館要求，香港時間昨早與藍韜文通話。在20多分鐘的通話中，她向藍韜文強調自回歸以來，「一國兩制」在香港成功落實，而堅守法治是香港的核心價值。

林鄭月娥向藍韜文簡介修例工作的背景和目的，並強調修例工作已於兩個月前完全停止。她表示，特區政府尊重市民對廣泛議題有不同意見及行使言論和集會自由，「但不會任由暴力及違法行為破壞社會秩序」。她亦向藍韜文提及監警會正按其法定職能進行的工作。

林鄭月娥最後表示，她和相關政策局在過去兩年十分重視香港與英國在貿易、經濟、文化等領域上的合作，期望兩地進一步加強雙邊關係。

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