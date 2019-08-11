【港島東遊行】灣仔警署暫停服務　警方籲示威者勿阻緊急車輛道

有市民（11日）原訂今（11日）舉行反對修訂《逃犯條例》的港島東遊行，惟警方反對遊行，僅批准在維園集會。約下午4時許，現場有集會人士從銅鑼灣地鐵站方向離開，前往尖沙咀，亦有在場人士佔領SOGO對出的軒尼詩道，一直向灣仔方向推進。 警方晚上六時多表示，灣仔警署報案室已暫停服務，呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。警方又稱，若市民如有緊急事故，請致電999。

灣仔警總附近，已有防暴警在警察總部外佈防，有大批防暴警登上旅遊巴。（吳倬安攝）

另外，警方發新聞稿指，大量示威者架設路障，堵塞灣仔駱克道和分域街交界，令現場交通擠塞，亦對緊急服務造成嚴重影響。在場人士現正參與「未經批准的集結」，屬違法行為。警方警告示威者立即停止堵路等違法行為，示威者在表達自己訴求的同時亦需尊重其他市民的權利。警方呼籲在場人士盡快離開，並提醒駕駛人士留意最新交通情況。

警方又批評，示威者用強光照射警務人員，威脅市民和警務人員的人身安全。



直至下午五時多，示威者佔據銅鑼灣SOGO對出的道路後，一直往灣仔方向進發，部分示威者走至軒尼詩道、盧押道交界停下，試圖將防線推至謝斐道，之後示威者將防線推出告士打道，灣仔一帶大部分交通被阻塞。

在灣仔警總附近，已有防暴警在警察總部外佈防，有大批防暴警登上旅遊巴，附近軍器廠街亦有防暴警察把守。指揮官指行動策略是不讓示威者登上天橋，避免示威者扔擲雜物。