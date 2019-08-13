【8.18遊行】學者料警方拒批不反對通知書　指遊行人數已非關鍵

《逃犯條例》修訂一石擊起千重浪，兩個月來觸發多場警民衝突，令香港出現前所未有的管治危機，其中警方在上周日（11日）的執法手段連日來成為爭議焦點，民陣為此於周日（18日）再次發起大型遊行，要求「停止警方和黑社會暴力」。 香港文化研究、政治獨立學者黃偉國分析指，警方在「8.11」於港鐵站發射催淚彈、喬裝示威者作拘捕等手段，成為民情升溫的另一個爆發點。他分析指，根據警方近期多次就示威、遊行發出反對通知書，估計警方不會向民陣發出不反對通知書，相信屆時示威者會如上周末到各區打「遊擊」。 港大社會科學學院講師丘梓勤則認為，反修例運動不再停留在傳統的遊行、靜坐的模式，形式已變得多元化，加上經過「6.9」、「6.16」大遊行，市民明白遊行人數對爭取訴求無太大影響，故相信「8.18」遊行人數不會有「爆炸性」數字。

黃偉國估計警方不會向民陣發出不反對通知書，相信屆時示威者如上周末到各區打「遊擊」。（資料圖片/羅君豪）

反修例運動已持續逾兩個月，民怨未見顯者降溫，市民對政府的不滿反愈演愈烈。黃偉國指，「8.11」警方執法手段是民情再次升溫的爆發點，而示威者在過去一個月把行動轉移至不同社區，惟警方在太古、葵芳等社區「以無差別」武力方式清場，令市民由過往透過媒體觀看警方執法情況，到現在親身感受到警方執法的問題，市民對警隊的不滿正在升級。

黃偉國又指出，政府已無方法處理當前局面，無論政府打「經濟牌」、「暴民牌」，以至分化「和理非」和「勇武派」等手段，已隨著民情升溫而抵銷。

至於「8.18」遊行會否再有數百萬計人數參與，他分析指，根據警方近期多次就示威、遊行發出反對通知書，估計警方不會向民陣發出不反對通知書，相信屆時示威者會如上周末到各區打「遊擊」。

丘梓勤：政府藉事件升溫迴避問責

丘梓勤認為，反修例運動不再停留在傳統的遊行、靜坐的模式，形式已變得多元化，加上經過「6.9」、「6.16」大遊行，市民明白遊行人數對爭取訴求無太大影響，故相信「8.18」遊行人數不會有「爆炸性」數字。

丘梓勤表示，專權政府一般會認為，使用「軟手法」處理民眾對政府不滿，等於承認政府做法有錯、官員需要問責，變相令政府失去掌握真理的能力，故他們會以「硬手法」處理，以更大力度將反對聲音壓下去，不就民怨作出疏導；他認為香港政府已有此慣性，借着事件升溫，令政府可迴避問責。

丘同樣認為，「8.11」衝突令民情再度升級。他解釋，「7.21」元朗白衣人無差別襲擊市民事件，警方、政府在事件不作為，成為市民不滿升級的轉捩點；而警方在「8.11」於地鐵站放催淚彈、喬裝示威者作拘捕、女子疑被布袋彈射爆眼球，加上北角、荃灣再次出現白衣人襲擊事件，警方未有積極處理，他認為「8.11」衝突是「7.21」襲擊事件的加強版，有可能成為又一次令民情升溫的關鍵。

丘梓勤認為，反修例運動不再停留在傳統的遊行、靜坐的模式，形式已變得多元化。