【逃犯條例】地區人士申8.17「紅土」遊行　發起人：警反對機會大

由一班社區主任發起的「光復紅土」遊行，不反對通知書申請人今日（13日）與警方會面，惟警方已表明不批准遊行的機會較大，並會於兩日內通知結果。 申請人李軒朗指，警方做法等同打壓港人和平遊行集會自由，若因警方的禁止和介入釀成警民衝突，甚至人命傷亡，警方要為此負責。

紅磡、土瓜灣區內近年有大批旅客，令區內居民感到煩擾。(資料圖片/區嘉樂攝)

為「光復紅土」遊行申請不反對通知書的土瓜灣南社區主任李軒朗，今早聯同其他幾名區內的社區主任，到紅磡警署與警方開會商討遊行事宜。李軒朗指，會上援引《基本法》、《公民權利和國際權利國際公約》及《香港人權法案》的條文，要求警方尊重港人集會自由，並盡快批出不反對通知書。但警方代表明言，不批准遊行的機會較大。

李軒朗指，發起遊行的居民均希望和平進行，「有不反對通知書，有晒路線圖，大家都會和平行。但如無禁止遊行，到時街坊自己四處上街，最終釀成警民衝突，警方要負全部責任。」他又指，雖然民陣會於8月18日舉行遊行集會，但紅土遊行不會改期，「大家各有各做，我自己都會參加民陣遊行。」

據資料顯示，李軒朗曾為學聯秘書長，在2017年9月成立地區組織「九龍角落」並出任創會主席，目前以土瓜灣南社區主任身分從事地區活動。