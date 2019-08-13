【逃犯條例】國泰聲明支持政府止暴制亂　遵守中國民航局安全指示

修訂《逃犯條例》風波持續，之前有國泰機師被控暴動罪，近日中國民用航空局又向國泰下禁令，要求參與及支持示威的職員禁飛內地航班。 國泰今日(13日)傍晚發聲明表示，對近期香港發生的「暴力和破壞活動深表憂慮」，強調會：「堅決支持香港特區政府、行政長官和香港警方在止暴制亂、恢復法律秩序所做出的不懈努力」。聲明又指，國泰譴責一切挑戰「一國兩制」原則和《基本法》權威的非法活動和暴力行為。國泰亦指會完全遵守中國民用航空局的安全指示。

接連兩日有大批市民於機場集會。（鄭子峰攝）

國泰今日近傍晚6時發聲明指，已植根香港逾七十年，以香港為家，致力推動香港未來發展，對近期發生的暴力和破壞活動深表憂慮，「堅決支持香港特區政府、行政長官和香港警方在止暴制亂、恢復法律秩序所做出的不懈努力」。

國泰又譴責挑戰「一國兩制」原則和《基本法》權威的非法活動和暴力行為，強調法治是香港經濟繁榮和人民安居樂業的基石，會立即行動，反對暴力，恢復安寧，維護香港的繁榮穩定。

民航局昨晚（9日）向國泰航空發出重大航空安全風險警示，並提出三點要求，涉及禁止所有支持及參與示威遊行的機組人員飛內地航班。（資料圖片）

中國民航局上周五（9日）發出公告，稱有見國泰航空近日多宗事件，暴露出安全風險及隱患，故發出重大航空安全風險警示，當中提及有國泰飛行人員參與暴力衝擊被控暴動罪，且未被停止飛行職務；又有人惡意泄露航班旅客信息。民航局認為，事件嚴重威脅航空安全、增加香港至內地輸入性航空安全風險，故對國泰航空提出三點要求，包括禁止曾參與和支持非法遊行示威的人員飛內地航班；向內地提供所有飛往內地航班的機組人員身份資料；加強內部管控，提升飛行安全等措施。

對於民航局的要求，國泰表示會完全遵守安全指示，並指會遵守香港民航處，以及航班飛往和飛越的所有國家及地區中的相關法規。

8月10日時，國泰曾指，有兩名機場員工因行為不當，已被解僱。據了解，他們是洩漏警員航班訊息的地勤員工。至於涉暴動罪的機師，自7月15日起未執行任何飛行任務；同月30日起已沒有獲安排飛行職務。