【機場集會】譴責示威者襲擊內地居民　中聯辦斥與恐怖分子無異

反《逃犯條例》修訂的風波持續，大批市民昨（13日）續在機場集會抗議警方使用過度武力，隨後演變至阻礙旅客登機，晚上有示威者包圍及以索帶綁起兩名內地男子，當中一人被證實是《環球時報》記者。事件中有防暴警察到場與示威者衝突，並拘捕多人。 中聯辦發聲明表示對有內地居民被襲感憤慨和強烈譴責，形容是「目無法紀、侵犯人權、泯滅人性的暴行」，更稱「已經與恐怖份子的暴行無異。」中聯辦同時對受復的內地記者和旅客予以深切慰問，對「身陷危境之中，仍勇敢喊出『支持香港警察』的《環球時報》記者表達崇高敬意。」

昨晚有示威者用索帶綁一位內地男，在他身上發現有我愛警察tee，該男子其後證實是《環球時報》記者付國豪。（資料圖片/余俊亮攝）

聲明提及，示威者「撕下所謂『和理非』的假面具」，癱瘓機場運作，阻礙、辱罵、攻擊不同國籍及性別的旅客，以至患病人士和無辜小童，是侵害他人權利及影響香港國際聲譽。聲明批評「極端暴力分子，以圍堵、搜身、非法禁錮、野蠻毆打等手法」對待《環球時報》記者和內地居民，是對全球新聞界的挑戰和侮辱，對新聞自由的嚴重踐踏。

中聯辦強調會一如既往協助有關方面切實保障內地居民在港的人身安全和合法權益，並「堅定支持香港警方依法盡快拘捕『暴徒」』，將他們繩之以法。」