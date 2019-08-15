【811衝突】警周日喬裝示威者拘15人　示威者指事前有臥底煽動

上周日（11日），有警員在銅鑼灣喬裝示威者，協助速龍小隊制服至少9人，警方事後稱他們是核心暴力示威者，惟做法備受爭議，有當日在場的前線示威者今天（15日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問憶述當天的經過。 化名阿欣的示威者表示，當天發生衝突地方主要為北角和尖沙咀，銅鑼灣風平浪靜，至晚上近10時，他們見現場已沒有太多示威者，於是換衫打算離開，並討論到哪裡吃晚飯，惟突然一群打扮與示威者相似但身型魁梧的黑衣人嘗試把他們制服，不足1分鐘即有速龍小隊現身配合。 多名示威者憶述，事前已曾發生一些不尋常的事情，包括多次有身型魁梧的人以命令式煽動他們破壞警車、前往尖沙咀增援等。化名阿明的示威者指，一向知道會有警員混入示威者，但他強調他們只會更憤怒和更警惕，而不會感害怕。

多名身穿黑衣的男子協助制伏示威者。（資料圖片/盧翊銘攝）

化名阿文的示威者表示，上周日晚，有兩名身型極為高大健碩的黑衣人上前，命令他們前往尖沙咀，向他們喝斥：「你哋全副裝備唔係唔去尖沙咀呀嘛？」另一示威者指出，示威者只會商討行動，但不會命令，做法不尋常。

阿欣表示，至晚上近10時，他們見現場已沒有太多示威者，於是換衫打算離開，並討論到哪裡吃晚飯，惟突然一群打扮與示威者相似但身型魁梧的黑衣人嘗試把他們制服，不足1分鐘即有速龍小隊現身配合。她稱被黑衣人以伸縮警棍攻擊，全身有7至8處棍傷。

對於警方稱喬裝示威者不會作犯法行為，阿欣直言若警方派臥底作挑釁、煽動行為，「咁做係咪啱呢？」，又指若在和平時挑釁前線示威者，行為如同教唆。有示威者又指，在文明法治社會，臥底行動只會針對恐怖分子、毒犯，又稱若自己是恐怖分子，普通市民就不會買食物、買水和支持他們。

阿明重申，他們參與遊行、示遊，是希望政府可以成立獨立調查委員會，調查警察行為，同時撤回暴動定性和釋放示威者。他認為這場運動不是暴動，反問若是暴動，「我哋有無搶商鋪、去打劫？」又說：「無抗爭就唔會影響到政府，要令政府知道唔可以漠視土生土長市民嘅聲音。」阿欣指出，他們只是想要民主、自由和公義，並非爭取「港獨」。

阿明又表示，一向知道會有警員混入示威者，但他強調他們只會更憤怒和更警惕，而不會感害怕。