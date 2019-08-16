【逃犯條例】電郵九倉員工宣傳建制派集會　吳光正：同事自行決定

政府修訂《逃犯條例》及警方被指濫權，引發近月連串警民衝突。親政府的建制派團體「守護香港大聯盟」明日（17日）發起「反暴力 救香港 大集會」。 早前曾在多份報章撰文，批評「反送中」運動的九龍倉集團首席顧問吳光正今日（16日）就向集團員工發電郵，指「香港近日的情況令人十分擔憂……在此非常時期，反暴力，求治安，求安定是現在的最大訴求」，他又在電郵中提供「反暴力集會」的資料，稱「本人是發起人之一，集團主席吳宗權、吳天海亦會出席……出席與否由同事100%自行決定，純粹出於有同感和自願，絕不勉強」。

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有建制派群組動員參加「反暴力集會」，其中一張宣傳圖片的口號是「拒絕攬炒、齊救香港」，又標明活動服飾是「黑衫以外」。

有九倉集團員工收到下款為吳光正的電郵，指「反暴力是普世價值觀，我們不應害怕站出來維護普世價值觀」，他又表示「宣傳『反暴力，救香港』。一項名為「拒絕濫炒，齊救香港」集會明日將會舉行，他又提供活動的地址和時間，又表明自己是發起人，兩名集團主席、即吳天海及吳光正兒子吳宗權都會出席。

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他稱，「有意出席的同事，可一起出席」，但就補充，活動純粹出於自願，不會勉強，「出席與否由同事100%自行決定」。