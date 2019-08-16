【逃犯條例】葉建源指中學生罷課不合適　罷課恆常化對教育影響大

《逃犯條例》修訂爭議持續兩個多月，「中學生罷課籌備平台」今（16日）發布中學生罷課問卷調查結果，稱有九成受訪中學生支持罷課，目前定於9月2日開始逢周一罷課，而且會以「校內集會」以及「分區公眾集會」形式進行。 教協副會長葉建源表示，中小學生未成年，要集體罷課或就政治表態並不適合，而且罷課恆常化會對教育有很大影響，對社會、學生發展都同樣有影響；他又指，教協未有計劃提出教師罷課，他指，若局趨向平靜，不會促成罷課，但若有極端情況，不排除號召罷課。

葉建源指中學生罷課不合適，又指若罷課恆常化，對教育造成大影響。（羅君豪攝）

對於有學生組織發起中學生於開學日罷課，教協副會長葉建源表示，罷課分為不同層面，他指，大學生有能力進行集體或個人的罷課；然而，中小學生未成年，而中學與大學不同，中一至中六生年紀相差大，對判斷有參差，要集體罷課或就政治表態並不適合，但相信若要罷課，所以可按一般請假方式處理如家長信。

馮偉華冀學校寬鬆處理 勿肆意打壓

教協會長馮偉華則指，尊重學生罷課，希望學校能寬鬆處理，勿肆意打壓，讓學生反映意見。他又呼籲教師即使學生持有不同立場，都應保持專業態度，勿讓校園內出現欺凌情況。

冀政府盡快回應訴求 化解緊張局面

葉建源又提到，罷課日子定在開學日9月2日，教師在開學第一天就不能接觸同學，要思考如何交待、處理開學手續；他又指，若罷課恆常化會對教育有很大影響，對社會、學生發展都同樣有影響。希望政府能盡早回應訴求，化解緊張局面。

馮偉華指，若學生罷課，冀校方勿打壓。他又指，教協將於周六舉行集會及遊行，已取得不反對通知書。（羅君豪攝）

若情況轉極端 不排除號召教師罷課

至於教師的層面，葉指，教協未有計劃提出教師罷課，他指，若局趨向平靜，不會促成罷課，但若有極端情況，不排除號召罷課；他又指，教育局應尊重師生表達政治意見權利。