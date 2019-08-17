【逃犯條例】接獲港人關口被查手機個案　郭家麒批損一國兩制

公民黨近日接獲多名港人投訴，稱往返內地時被內地關口人員要求查看手機及刪除與遊行及送修例有關的照片，當中更有人被無故拒絕入境。該黨立法會議員郭家麒批評，內地執法人員的做法嚴重侵害個人私隱，要求刪除與遊行集會相關的照片更是有意製作白色恐怖，進一步傷害「一國兩制」。

郭家麒指近日接獲多名港人投訴，稱往返內地時被內地關口人員要求查看手機及刪除與遊行及送修例有關的照片。( 李偉欣攝)

過境內地被要求查看電話

反對《逃犯條例》修訂風波持續，兩個月來幾乎每周都有大大小小的遊行，不少港人也曾參與其中。公民黨近幾日接獲多個港人投訴個案，不約而同稱在深圳灣、皇崗、西九高鐵站等陸路關口過境時，遭內地關員查看手機內容及要求刪除與遊行集會相關的圖片。

接獲的個案包括一名在深圳工作的香港人陳小姐，她曾與參與反修例的集會，於8月12日下午經深圳灣返港欲參與機場集會時，被內地關員隨機抽樣檢查她的手袋和電話，並要求她刪除電話內約100張與反修例相關的文宣和新聞圖片，並紀錄她的回鄉證資料。據陳小姐所言，內地人員曾詢問她過關返港的原因、會否或之前有否參與遊行，以及為何會儲存該些圖片等。

朋友拍下的照片亦被查問

另一個個案陳先生亦是於8月12日晚上約6時打算經由深圳灣返港，他當時身穿白色衫，通過自助過關機驗證後閘門卻沒有打開，一名職員逐索取了陳先生的回鄉證並帶他到房間內問話。陳先生表示，由於聽聞內地關口會檢查電話，於是準備了另一部後備電話，惟電話內仍有他朋友出席集會時拍下的照片和相關對話內容。據陳先生引述，職員詢問他與朋友訊息內容是甚麼意思，又抄下其友人的電話號碼，以及要求陳先生提供友人的姓名及生日日期，陳先生寫下假內容後被帶到大堂，但職員沒有提供原因就拒絕他過關。

認為是針對港人的措施

公民黨郭家麒表示，收到的個案來自多個入境口岸，證明有關做法是內地有計劃、有目的針對香港人的措施。他批評內地執法部門查看港人手提電話嚴重侵犯個人私隱，內地關口無故拒絕持有效證件的港人入境是剝奪港人來往中港的自由，企圖製造白色恐怖，嚴重破壞香港人對內地的信心。他會要求政制及內地事務局跟進，亦促請港府就事件與內地嚴正交涉，否則香港人對內地只會更脆弱和難以平復。