【818集會】政府推派糖　黃耀明：香港人不可被賄賂

民間人權陣線今日（18日）下午在維園舉行「818集會」，以「煞停警黑暴力 落實五大訴求」為主題。藝人黃耀明下午2時現身維園，對於警方拒絕批准遊行，他稱此舉只會容易造成更多磨擦。政府早前推岀多項派糖措施，他指「香港人不可被賄賂」，強調五大訴求政府一個都未答應，仍然會繼續走岀來。被問到近日流傳中央會岀動解放軍等傳聞，黃耀明稱反映特首林鄭月娥管治無效，帶頭破壞一國兩制，香港前途會由他們一手破壞。

近日有多名藝人表態撐警，黃耀明認為既然對方肯轉發相關新聞，何不認真了解整個運動是在做什麼。「在一個封閉的國度入面見到的，只是片面甚至是假消息，既然你有機會，為何不看清楚發生什麼事?」黃又指，若香港有自由，內地亦會有自由，但藝人卻在一個封閉環境下轉發錯誤訊息，為對方感可憐。他特別提及在微博轉發支持香港警察的貼文的美籍華人演員劉亦菲，「特別是身為美藉華裔飾演《花木蘭》的那位女士，她都要率先做這件事，我覺得好諷刺。」