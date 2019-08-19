【818集會】民主派：和平示威顯港人誠意　籲政府回應民意

民陣昨日於維園舉辦「流水式集會」，主辦單位指有170萬市民冒住風雨在天后及銅鑼灣一帶參與集會，警方則估計在不反對通知書所列明的集會地點，同一時間內出席的最高峰人數為12.8萬人，整日示威大致和平，是修訂逃犯條例風波開始後，第一個警方沒有使用催淚彈驅散示威人群的週末。 民主派立法會議員今日（19日）召開記者會回應昨日民陣集會，工黨張超雄更指，政府曾稱「平咗亂先傾」，而昨日上百萬名市民和平集會是展示最大誠意，如果特首林鄭月娥及中央政府在未來幾天依然無視市民訴求， 香港變亂就是他們的責任。

張超雄指昨日上百萬市民和平集會是展示最大誠意。（張浩維攝）

多名泛民主派均表示，昨日有170萬人參與民陣集會，展現了香港人爭取五大訴求的決心。新民主同盟范國威指，香港市民面對中央政府文攻武嚇，以及警方濫暴及縱容涉嫌黑社會無差別攻擊的恐慌下，都依然有170萬市民挺身而出上街，堅持五大訴求，同時未有因政府「派糖」而妥協。他嚴正呼籲政府回應市民訴求，不要逃避責任，同時不要令警隊成為政府棋子。民主黨尹兆堅則指市民昨日展現勇氣、文明、決心，行動進退有時，而「和理非」及「勇武派」亦互相包容及尊重，他更表示遊行沒有衝突是因為警方未有出現。

公民黨郭家麒則稱，昨日市民沒有「以暴還暴」，以理性回應8.11的警民衝突，促請政府盡快回應市民訴求，避免激發衝突，令年輕人及市民受傷。他續稱如果政府依然處理不當，美國國會復會後可能通過議案制裁香港，「獨立關稅地位可能消失」，香港經濟將會難看到前路，屆時香港經濟上會賠上代價，「永不超生」。

對於警方未有就民陣遊行批出不反對通知書，范國威批評警方不負責任，尤其民陣過去數次參與遊行的人數眾多，並以「和理非」方式進行，不應該不批出不反對通知書。他指這是「另類壓制民陣遊行」，但港人昨日響應民陣呼籲作「流水式」集會，令警方的小動作不得要領。他促請警方在民陣8.31集會遊行批出不反對通知書，並呼籲警方不要透過小動作去壓制港人。范國威亦表示樂見國際社會聲援香港，例如法國黃背心示威者昨日亦有在當地舉行遊行支持港人，指國際社會聲援能夠約制香港政府。

警方早前指，是示威者挑起衝突，警方才需要以武力平亂，尹兆堅斥香港亂局出現是因為林鄭沒有回應民主派及市民的聲音，加上警察不必要地用過分武力鎮壓，例如警方6.12在金鐘中信大廈向和平集會的市民施放催淚彈，政府「制度暴力」及警察過度武力才是是次事件的因。范國威補充，政府漠視民意，警察濫暴縱容，才令到官逼民反。他憂慮政府不回應市民，繼而引發下一輪衝突，但他重申只有政府以政治方式處理政治問題，停止「警暴」才能解決問題。

范國威嚴正呼籲政府回應市民訴求。（張浩維攝）

民主派區諾軒認為，警方的評論倒因為果。當警方限制和平集會權利在先，民陣原本申請從維園遊行往中環，但只批准集會，已經有違反《基本法》第27條之憂。警方明知維園沒有足夠容量容納10萬人以上公眾活動，仍一意孤行，最後集會和平散去，當初因擔心公衆秩序反對遊行的説法不攻自破，有欠公允。

區諾軒又稱，即使出現堵路等不合作運動，警方都應該採取最低武力，他綜觀多月來警方執法，批評是亂捉途人，無目的發射催淚彈，武力不合比例，市民燒衣紙也要施放催淚彈，又涉嫌縱容黑社會毆打市民，「難怪被指控為國家恐怖主義」。