【選民登記冊失蹤】黃思文調職　李柏康復出任顧問　提供選舉意見

選舉事務處被揭發在2016年立法會新界西選舉中遺失一本在葵青偉盈選區票站的選民登記冊，涉及8000名選民，隱瞞逾2年始被揭發，時任總選舉事務主任黃思文被調職，由公務員事務局跟進。 選舉事務處回覆《香港01》查詢時指，已退休的前總選舉事務主任李柏康獲聘用為選舉管理委員會顧問，向選管會就選舉事宜提供意見。消息指，李柏康對選舉有經驗，對處理未來的多場選舉將較易上手。

黃思文被調職。（資料圖片／張浩維攝）

涉事的選民登記冊在2016年9月立法會換屆選舉後失蹤，時任選舉事務處總選舉事務主任就是李柏康。李柏康當年在選舉後，獲升職擔任公務員事務局前一般職系處長，黃思文接任選舉事務處總選舉事務主任。

選管會上月公布獨立調查報告，報告指，黃思文4月初曾公開指，其下屬一直未有向他匯報有關該選民登記冊未能尋獲一事，惟根據選管會找到廉政公署在2018年1月的便箋，以及前首席選舉事務主任馬笑虹的電郵，證實黃思文說法與事實不符。

政制及內地事務局局長聶德權在報告公布當日回應記者提問時，承認黃思文已被調職。

對於李柏康「復出」，消息指，李柏康對選舉有經驗，對處理今明年的兩場選舉將較易上手，加上需要就選管會報告，有多個建議要落實。

選舉事務處回覆查詢指，現時總選舉事務主任一職由首席選舉事務主任兼任，李柏康於今年5月完成退休前休假並正式退休，並於7月底按退休後服務合約計劃獲聘用為選管會顧問，向選管會就選舉事宜提供意見，其聘用安排符合公務員事務局的相關規定。有關崗位屬非首長級等同級別，按選舉管理委員會需要而開設，為期半年。