【選民登記冊失蹤】議員懷疑有臥底潛伏　聶德權：調查時盡量了解

2016年立法會新界西選舉後，選舉事務處遺失一本在葵青區「偉盈」票站的選民登記冊，涉及8000名選民，隱瞞逾2年至事件被揭發。立法會政制事務委員會今(15日)討論事件，政制及內地事務局局長聶德權及選舉事務處總選舉主任黃思文等現身回答議員提問。 會上有議員懷疑選舉事務處有「臥底」潛伏在內，建議局方重新建立系統或換走整批工作人員。聶德權強調，現階段最重要是調查清楚，確保運送資料過程等有足夠的防範作用，並且檢視是否需要加強。

民主黨林卓廷認為如此重大事件，為何會只向廉署報告而不向上級匯報，質疑處方有人隱瞞事件。(張浩維攝)

公民黨楊岳橋在會上問及，能夠保證以後不會再出現選民登記冊遺失情況發生？聶德權回應指，會盡所能確保同類事件不再發生，但指有些事件是不能控制的因素下發生，故「不能寫包單。」

民主黨林卓廷指出，廉署調查期間要求檢視相關選民登記冊才發現資料遺失，問及最高是那個職級的人士知悉？他認為如此重大事件，為何會只向廉署報告而不向上級匯報，質疑處方有人隱瞞事件。總選舉事務主任黃思文回應時稱會作全面調查，而聶德權強調，若調查過程中發現有人失誤或蓄意隱瞞，會按既定程序處理。

工聯會麥美娟質疑有「臥底」在內，認為「臥底」得知如何在偷取資料後不被發現。(張浩維攝)

經民聯梁美芬表示，選舉事務處非首次遺失選民資料，具合理懷疑有政治目的或犯罪集團的「臥底」潛伏當中，認為市民難重拾處方處理選民資料的信心，建議重新建立系統或換走整批工作人員。工聯會麥美娟亦質疑有「臥底」，認為「臥底」得知如何在偷取資料後不被發現。

聶德權回應指，對於有關的猜測和假設，於調查時會盡可能了解，強調現階段最重要是調查清楚，確保運送資料過程等有足夠的防範作用，並且會檢視是否需要加強。

多名民主派青衣地區工作者遞交逾千個居民聯署，要求局方盡快交代事件。（張浩維攝）

地區工作者接獲逾千個居民聯署 促局方交代遺失資料真相

多名民主派青衣地區工作者今於政府總部外遞交逾千個居民聯署，要求局方盡快交代事件。民主黨韓俊賢稱，不少聯署居民擔心事件只屬冰山一角，他稱過去亦曾出現遺失選民資料的情況，認為局方盡快解釋，還香港市民對選舉信心。

公民黨冼豪輝指，在區內一星期已收到過千個聯署。他指處方即使向受影響選民發信，但信中卻沒有解釋為何遺失兩年多一直沒有交代，令區內不少居民感擔心，更有市民提出想取消選民登記。立法會議員郭家麒稱難以寬恕政府，認為當局沒理由找不到涉事官員，質疑內地及政制局局長聶德權報案「根本係做場戲」，擔心「白色恐怖」已來到香港。