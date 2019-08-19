律政司司長鄭若驊今晚提早由上海返港　司長辦公室：處理公務

律政司司長鄭若驊原定在昨日（18日）起一連三日訪問上海，與上海市政府官員會面，亦會拜訪內地法院，及與內地業界代表會晤。不過，政府新聞處晚上發新聞稿表示，鄭若驊將會在晚上（19日）返港，而律政司代表團及其他成員及業界代表明日（20日）會繼續在上海行程。 律政司司長辦公室接受查詢時表示，鄭若驊提早返港是要處理公務。

律政司司長鄭若驊（左二）上午聯同香港法律和爭議解決業界人士與上海市人民政府副市長許昆林（右二）會面。（政府新聞網）

鄭若驊今日（19日）上午聯同香港法律和爭議解決業界人士與上海市人民政府副市長許昆林及會面，在會議上介紹香港的法律服務。其後再與上海市司法局局長陸衛東和上海市律師協會代表會面，兩方同意加強香港和上海在法律和爭議解決服務方面的合作和交流。

鄭若驊下午參觀上海海事法院，與院長汪彤會面。隨後到訪國際體育仲裁院上海聽證中心，與理事長陳一平會面，並與中國船東協會理事會常務副會長張守國和中國船級社上海分社總經理孟令毅會面，介紹香港作為區内主要的海事法律及爭議解決服務中心的最新情況。

鄭若驊及後在晚上隨即返港，預料約晚上12時抵達，較原定行程提早一天回港。