【逃犯條例】鄭若驊籲和平集會　強調檢控工作無向他人叩頭及受壓

政府修訂《逃犯條例》風波持續至今，多次觸發激烈警民衝突。修例期間被指推銷不力的律政司司長鄭若驊，今早（18日）啟程到上海訪問前，呼籲市民今日以和平理性方式參與遊行，勿使用任何暴力。至於7月21日元朗白衣人無差別襲擊市民，至今暫未有人被檢控，鄭若驊表明不評論個別案件進度，但強調律政司作出檢控的決定，絕對無向任何人叩頭，及絕無受任何人壓力。

鄭若驊指，律政司作出檢控的決定，絕對無向任何人叩頭，及絕無受任何人壓力。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

民陣將於今日下午舉行「煞停警黑暴力 落實五大訴求」遊行。鄭若驊今早啟程上海訪問時表示，香港正面對艱難時期，希望盡快停止暴力，恢復社會秩序。她呼籲今日參加遊行的市民，應和平理性，不要使用暴力，不要令社會的秩序再混亂，做個守法公民。

鄭若驊指行政長官已盡量回應社會訴求

她又指，行政長官已盡量回應社會訴求，但不能完全滿足所有人的願望，政府會考慮不同聲音、因素作出決定，將來會繼續聽取市民意見。

對於「元朗事件」至今未有人被檢控，鄭若驊表示，不會評論個別個案，而檢控工作的進度主要視乎案件的複雜性及證據的多少。她又表明，律政司司長作檢控，包括她本人、刑事檢控專員等，不會考慮背後的政治原因或政治立場，而是一視同仁處理。她重申，是否作出檢控，主要考慮有否違反香港法例、證據是否足夠、相關法律如何適用及檢控守則安排，以達致合理定罪機會。她指，不會理會對方支持或反對政府的政策，因完全不是做檢控決定的考慮因素。

鄭若驊於今日至周二（20日）前往上海，出席由律政司首次在港以外舉辦的「調解為先」承諾書系列活動，為律政司與上海市法學會、上海經貿商事調解中心合辦，主題為「商事糾紛 調解優先—滬港商事調解研討會」。鄭若驊將在會上發表演說，推動各界更廣泛認識「調解為先」的概念及使用調解去解決各類糾紛，並進一步推廣香港的調解服務。