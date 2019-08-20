【逃犯條例】民陣批林鄭無回應訴求　溝通平台只是政治公關騷

行政長官林鄭月娥今早（20日）出席行政會議前，宣布監警會將聘請海外專家和考慮增加監警會成員協助調查反修例事件，但未有回應民間就修例風波提出的五大訴求。 民陣召集人岑子杰對林鄭的答案感到失望，指出增加成員數目並不代表監警會的權力會有改變，「搵個外國專家不等於監警會的權力變大」，批評林鄭沒有回應市民的五大訴求，並質疑她是否真的有誠意成立溝通平台，抑或只想做政治公關騷。

民陣副召集人陳浩桓當日下午已宣布六個硬地足球場爆滿，維園中央草坪亦差不多爆滿。（資料圖片/歐嘉樂攝）

民陣於本周日（18日）發起遊行，逾百名萬市民參與要求政府回應五大訴求，包括成立獨立調查委員會徹查整件事。民陣召集人岑子杰表示，818遊行是市民給當局一個碩果僅存的機會去回應訴求，但林鄭的態度依舊無變，質疑她是否有誠意共建溝通平台，抑或只是敷衍市民。

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認為如想溝通 可參加遊行聆聽民意

被問若果林鄭提出邀請民陣會否願意溝通，岑子杰稱民陣不會掉入她設下的「陷阱」，因為以往的例子反映，例如重建皇后碼頭和佔領運動等，政府只會開出空頭支票，故不會協助她進行一場政治公關騷。副召集人陳皓桓則指，若果林鄭想溝通，歡迎她參與民陣舉辦的遊行聆聽民意，而不是找個別的「有人心」溝通。

聘海外專家及增成員 未增監警會權力

對於林鄭月娥宣布將聘請海外專家和考慮增加監警會成員協助調查反修例事件，岑子杰指出，監警會本身的權力有限，亦不設傳召證人的權力，故聘請外國專家並無助改善監警會無實權的現況。長遠而言，岑子杰認為監警會應該「砍掉重練」，制定一個更好的制度監察警隊。