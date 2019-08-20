【逃犯條例】林鄭見記者　談監警會調查　立即建對話平台

政府推行《逃犯條例》修訂引起極大爭議，反修例運動持續不斷，民陣上周日（18日）發起「流水式集會」，大會公布有超過170萬人參與集會。特首林鄭月娥今（20日）會見記者，《香港01》直播有關情況。 林鄭表示，監警會8月16日召開特別內務會議，與會成員一致通過延伸審視修例風波引發活動的範圍，由原本7月2日，延伸至以後，暫不設終結時限，故包括7月21日元朗白衣人無差別打人事件。 另外，她宣布立即建立與民間對話平台，希望能與市民對話。

行政長官林鄭月娥出席行政會議前見記者。（資料圖片/李澤彤攝）

林鄭形容，星期日好多市民參與維園集會，大致和平，她衷心希望這是社會回復平靜、遠離暴力的開始。

林鄭表示，監警會8月16日召會會特別內務會議，與會成員一致通過延伸審視修例風波引發的活動的範圍，由原本7月2日，將會延伸至以後日子，暫不設終結時限，故包括7月21日元朗白衣人無差別打人事件。

林鄭表示，會馬上建立溝通對話平台，與不同背景人士溝通。她又表示，她本人和不同司局長很願意到社區直接對話溝通，但為了籌備溝通對話平台，她會先接觸曾經提出溝通平台不同運作形式的有心人，聆聽他們意見，目標是化解分歧和矛盾，透過對話互相諒解，一起走出今日的困局。