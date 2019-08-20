彭斯促尊重香港法律完整性　外交部駐港公署：美方收手收聲

美國副總統彭斯（Mike Pence）昨日敦促中國尊重香港法律完整性，如果香港發生暴力事件，華府將更難與北京達成貿易協議。 外交部駐港特派員公署今日（20日）嚴正警告美方收手收聲，又指香港事務不容置喙。

指美方混淆是非、顛倒黑白、指手劃腳

外交部駐港特派員公署發表題為《駐港公署嚴正警告美方收手收聲！香港事務不容置喙！》文章，指出美國政客不顧中方堅決反對，8月19日在底特律經濟俱樂部演講時「再拋干預香港事務謬論，並動輒以中美貿易協議為要脅」。

發言人表示，美方有些政客頑固抱守冷戰心態、霸權主義和零和思維，混淆是非、顛倒黑白、指手劃腳，粗暴干預中國內政，公署對此表示強烈不滿和堅決反對。

指港人享有前所未有的廣泛權利和自由

發言人表示，香港回歸22年以來，中國中央政府始終堅持「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，嚴格按照憲法和《基本法》辦事，強調港人依法享有前所有未有的廣泛權利與自由，香港法治指數全球排名從1996年的60多位大升至2018年的第16位，高於美國現時的排名。法治是港人引以為傲的核心價值，是香港保持繁榮穩定的基石，不容踐踏，也不容任何外部勢力破壞和詆毀。

美國副總統彭斯敦促中國尊重香港法律完整性，又表示華府將繼續敦促中方以人道方式行事。（路透社）

指《中英聯合聲明》英方條款已履行完畢

公署又稱，《中英聯合聲明》是中英之間關於中國收回香港及有關過渡期安排的重要文件，其中沒有任何條款賦予英方干預回歸後香港事務的權利，而且涉及英方的條款均已履行完畢。《聯合聲明》是中英間的雙邊文件，內容不涉及其他國家。根據國際法，其他國家和組織無權假借《聯合聲明》干預香港事務。任何外國政客妄圖再拿《聯合聲明》說事、插手香港事務是徒勞的，將注定失敗。

稱不要痴心妄想中國會拿領土主權做交易

發言人指山，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。公署堅決反對任何國家企圖拿香港的繁榮穩定和700多萬港人的福祉做討價還價的籌碼。不要痴心妄想中國會拿領土主權和國家統一做交易。

公署強烈敦促有關國家和政客，學點最起碼的國際法和國際關係基本準則，立即收手收聲，停止干預香港事務和中國內政。

彭斯早前在底特律經濟俱樂部發表演講，表示為了美國與中國能達成協議，北京需要履行承諾，由恪守《中英聯合聲明》開始尊重香港法律，又指美國政府會繼續敦促中方以人道方式行事，並呼籲中國政府和香港示威者和平解決分歧。