【政壇諸事町】區議會選舉近了　民建聯李慧琼、柯創盛與高官落區

撰文：鄭寶生
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近期逃犯條例爭議成為政壇焦點，而政圈中人當然不會忘記，區議會選舉將於11月舉行。數數手指還有大約3個月，部份區議員是時候「谷政績」，提醒市民他們一直「有做嘢」。
民建聯立法會議員李慧琼及柯創盛，今日（20日）聯同一班區議員及社區主任，齊齊帶政府高官落區，一來聽聽民意，同時向政府表達區內問題。
李慧琼與食衛局官員 視察九龍城區
李慧琼聯同九龍城區議會主席潘國華、區議員關浩洋、吳奮金、邵天虹，以及幹事鄧巧彤，與食物及衛生局局長陳肇始、副局長徐德義、九龍城區衛生總監林明偉等人，到區內多個地點落區視察。
九龍城鼠患嚴重 街道及後巷不潔
期間民建聯反映九龍城區的鼠患問題嚴重，情況令人擔憂。該區老鼠入屋問題更困擾居民，不少住戶均表示在屋內發現鼠蹤，例如何文田愛民邨街坊表示單位內1個月內捉到18隻老鼠。
此外，區內街道及後巷有不少污跡，甚至發出臭味，同時胡亂拋棄垃圾的情況嚴重，容易滋生蚊蟲。而部份地區有冷氣機滴水問題，亦有隨處燒街衣的問題。
民建聯希望革新現有滅鼠策略，跨部門合作防治鼠患，加快安裝「天眼系統」防止亂拋垃圾，並引入新設施清洗街道，以及全年開放化寶爐。
柯創盛與運房局蘇偉文 視察觀塘交通
至於柯創盛，則與觀塘區議員張琪騰、譚肇卓、陳俊傑、張姚彬、歐陽均諾，以及社區幹事許有為、曾榮輝和鄺星宇，陪同運輸及房屋局副局長蘇偉文落區聽民意。
一行人走訪高超道、安達邨、安泰邨、彩興苑和彩德邨，向蘇偉文提出跟進高超道建屋計劃行人連接設施、安達臣對外交通連接不足、彩興苑與彩德邨升降機天橋出入囗設計不合理等問題。
之後柯創盛及蘇偉文開會，要求重推租置計劃，與民政事務局協調增建青年宿舍，盡快落實觀塘單軌列車及公布東九龍鐵路線走線方案，以及擴建港鐵觀塘站及九龍灣站的月台。