【政壇諸事町】區議會選舉近了　民建聯李慧琼、柯創盛與高官落區

近期逃犯條例爭議成為政壇焦點，而政圈中人當然不會忘記，區議會選舉將於11月舉行。數數手指還有大約3個月，部份區議員是時候「谷政績」，提醒市民他們一直「有做嘢」。

民建聯立法會議員李慧琼及柯創盛，今日（20日）聯同一班區議員及社區主任，齊齊帶政府高官落區，一來聽聽民意，同時向政府表達區內問題。