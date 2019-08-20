【逃犯條例】憂警察子女受校園欺凌　民建聯倡設投訴懲處機制

《逃犯條例》風波仍未止息，距離九學生開學在即，民建聯今日（20日）召開記者會，稱近日收到多名家長反映，憂慮在當前反修例爭議下，學生會因為不同政見或父母的職業而被同學或教師歧視甚至遭受欺侮，促請教育局發向辦學團體發文件，重申專業操守指引及理順既有投訴機制，若個案情況嚴重應註銷教師資格。

民建聯憂慮在當前反修例爭議下，學生會因為不同政見或父母的職業而被同學或教師歧視甚至遭受欺侮。（張浩維攝）

家長稱群組內有大量欺凌錄音、照片

民建聯立法會議員葛珮帆表示，她接獲逾百名家長及警嫂的投訴，稱在社交網站及手機群組收到大量錄音片段、訊息和照片，當中更涉及一些青年裸露、性交的照片、影片，有人被拍下大頭相，事主被威逼要參加反修例遊行。有警員家庭則被公開住址、電話，子女名字、就讀學校及班別等，家長擔心自己的子女亦會受到傷害。

她說，雖然該些影片和錄音未經證實，但不能忽視家長的擔心和憂慮，希望教育局必須全面跟進和調查，避免校園欺凌和威逼學生的行為發生。

葛珮帆表示，有警員家庭被公開住址，子女姓名、就讀學校及班別等，家長擔心自己的子女會受到傷害。（張浩維攝）

冀教育局設立情緒支援小組助學生、家長

該黨議員鄭泳舜亦稱，有家長向他反映反修例爭議令父母與子女間因政見不同而產生矛盾，很多家長都不懂得如何處理，憂慮把政治帶入校園。他建議教育司應向辦學團體發出官方文件，重申相關的專業操守和調查。因應學生有不同立場和意見，教育局應成立情緒支援小組及成立電話熱線，讓學生及家長有渠道求助。