【逃犯條例】港研民調：林鄭滿意度評分僅得2.06分　鄭若驊包尾

香港研究協會於今年8月5至15日訪問1,089名十八歲或以上市民，請受訪者就對特首、司局長及特區政府的滿意度進行評分，1分為非常不滿意，5分為非常滿意。 其中特首林鄭月娥的滿意度評分為2.06分，較上一次調查（4月25日至5月6日）跌0.19分。律政司司長鄭若驊的滿意度評分為三司十三局中最低，僅得1.75分，較較上次調查跌0.17分。

律政司司長鄭若驊的滿意度評分為三司十三局中最低，僅得1.75分，較上次調查跌0.17分。（資料圖片／余俊亮攝）

調查結果顯示，特首林鄭月娥的滿意度評分僅得2.06分，較上一次調查（4月25日至5月6日）跌0.19分，其中有五成受訪者給予1分（非常不滿意）。

律政司司長鄭若驊的滿意度評分為三司十三局中最低，僅得1.75分，較上次調查跌0.17分，有六成人給予一分。至於政務司司長張建宗的滿意度評分為2.19分，較上次調查跌0.17分。財政司司長陳茂波評分則為2分，與上次調查一樣。

在十三名局長中，僅運房局局長陳帆評分徵升，其餘十二名局長的評分均下降，其中主理修例的保安局局長李家超評分為2.29分，下跌0.16分，為降幅是十二名局長中最高。

香港研究協會負責人指出，修例風波所引發的多次示威活動及暴力衝突已令社會正常運作受阻，經濟活動受損，市民身心俱疲，協會負責人促請政府及社會各界，積極為香港的未來出謀獻策，以對話取代對抗，讓社會盡快回歸平靜，認為在平和的氣氛下，香港各界共同探討及推動解決社會困局的方案，修補社會的裂痕。