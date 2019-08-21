【逃犯條例】網民港鐵舉紙牌「不合作運動」　途人指對字眼感不安

因反對《逃犯條例》引起的社會爭議持續，加上今日（21日）為元朗7.21白衣人無差別襲擊市民事件發生剛巧一個月，由於警方至今拘捕28人當中，仍未有人正式落案被起訴，有網民發起不合作運動。 今日歷時兩小時的行動中，九龍塘站車站內的情況大致暢順，發起人主要是在站內高舉宣傳牌，以及播放上月21日於元朗站傷人事件的片段，期間有市民表示支持，亦有市民對他們的宣傳牌上所指「不合作運動」感到不安，因為會有感列車會再被阻攔開出，不值得鼓勵，甚至與行動者理論。

有市民表示對紙牌上的「不合作運動」字句感到不安。（梁煥敏攝）

今日因網民號召，在九龍塘站、荔景站及炮台山站再次發起港鐵不合作運動，重申要求政府回應五大訴求外；要求警方停止濫用暴力；亦要求港鐵就處理事件的手法作交代。

網民於九龍塘站內舉宣傳橫額 職員未有阻撓

早上8時，有網民率先於港鐵荔景站集合，經討論後，一行約10人前往九龍塘站發起行動，歷時約兩小時的行動中，他們主要在車站的出入口及列車門前展示片段及宣傳橫額，期間不時大叫口號，但未有港鐵職員上前阻撓，情況大致和平。

有乘客指字眼令人感「不安」 「暴力就是暴力」

行動期間，有一名市民曾經因宣傳橫額上所指的「不合作運動」表示不同意，他向記者表示字眼令人「不安」，認為是暴力的表現，「暴力就是暴力，唔理幾嚴重」，認為會令上下班的乘客非常不便，而且沒有宣傳作用，只會令不少人更加反感。該名乘客又表示，理解到近月因《逃犯條例》引申的社會問題，有超過100萬名香港市民和平上街遊行多次，他認為有所效用及支持，強調政府「一定做得唔好」，今次的不合作運動只是舉高橫額，絕對「冇問題」，但字眼上令人有所反感，指「勇武去威脅就唔啱！」令支持他們的市民民意逆轉，希望他們考慮以其他方式去爭取。

有人於九龍塘站內高舉宣傳牌及播放上月21日元朗站傷人事件的片段。（梁煥敏攝）

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亦有市民向參與行動人士表示支持 大叫「加油」

另外，亦有市民表示，舉高紙牌的行動已經非常阻礙出入口，表示不滿。另一方面，兩個小時的行動期間，有不少市民向進行不合作運動的網民及參與者表示支持，有人大叫「加油」，亦有人跟隨他們一起大叫口號，並有人拍拍他們的肩膀表示支持。

其中乘客林同學，雖然匆忙離開車站表示正趕時間，但亦不忘向記者表示，舉行活動的人士的確喚醒他，上月中元朗發生無差別襲擊途人事件的事，應認為行動是成功及相信會令大部份人接受，強調並未有阻擋任何人上落車；亦有市民表示，政府近日處理有關相應事件做法非常不公平，鼓勵及支持行動者的宣傳，強調現況非常嚴峻，強調「佢哋任何呢種做法都會非常支持」。

發起人之一林先生表示，今次的行動主要到不同車站高舉橫額及播放片段，他表示並不知道參與人士的人數，但已成功喚醒香港人上月21日元朗站襲擊途人事件，強調今日的行動依然會繼續，並於今日晚上到元朗站集會。