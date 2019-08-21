【政壇諸事町】黃夏蕙fb稱擬戰區選：將和諧社區生活還給市民

區議會選舉今年11月舉行，88歲藝人黃夏蕙今天（21日）facebook發文，指自己決定服務灣仔修頓選區，暗示考慮出選區議會選舉，她又說自己「什（甚）麼政綱也是沒有！」只希望重新將之前的和諧社區生活還給市民。 黃夏蕙透過經理人回覆說，考慮在灣仔區投身地區工作，希望成為灣仔居民的快樂開心果。

黃夏蕙予人最深印象是她每年在黃大仙求頭注香。（資料圖片／張浩維攝）

黃夏蕙表示，從傳媒看到一段警員懷疑虐老事件的短片，令他痛心疾首，並代施虐者衷心向被虐者和其家人，「不知從何處道歉！令我無言而哭！」又說：「點解要向一位63歲的伯伯作出如此虐待和損害個人應有的尊嚴！」

她表示經過上述事件後，希望有能力改變社區的一切不平事情，又說：「我決定為灣仔修頓球場區出發，重新將之前和諧社區生活還給市民。」疑為考慮參加區議會選舉鋪路。黃夏蕙又說自己「什（甚）麼政綱也是沒有！」

黃夏蕙經理人回覆說，夏蕙姨正考慮在灣仔投身地區工作，希望成為灣仔居民的快樂開心果，他表示夏蕙姨過去一直在灣仔居住，近年才搬往新田居住。

修頓選區現任區議員為報稱獨立的李碧儀，曾為范徐麗泰議員辦事處的助理，另外灣仔起步陳錦成亦有意考慮在該選區參選。

根據選舉事務處規定，參選人需要年滿21歲、為已登記選民，在緊接提名前的3年內，通常在香港居住，並繳交3000元選舉按金，只要獲選區內10名已登記選民簽署同意提名，即可「入閘」。