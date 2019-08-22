醉翁疑遭警虐打　兩警今提堂　家屬指控罪過輕　感強烈憤怒

兩名警員涉嫌在6月於北區醫院急症室「紊亂病人休息室」虐打一名62歲醉酒男子，閉路電視片段曝光，令社會震驚。警方決定就兩名涉案男警務人員控以各一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪。 協助業主的民主黨立法會議員林卓廷認為控罪明顯過輕，無法反映案件嚴重性，強烈要求加控「施行酷刑罪」，又指事主次子對控罪強烈憤怒，認為不能接受，林稱正與律師團隊商討跟進行動。

林卓廷認為控罪明顯過輕，無法反映案件嚴重性。（資料圖片／張浩維攝）

協助事主的民主黨立法會議員林卓廷認為控罪明顯過輕，無法反映案件嚴重性，強烈要求加控「施行酷刑罪」，又指事主次子對控罪強烈憤怒，認為不能接受，林稱正與律師團隊商討跟進行動。

林卓廷指出，根據《刑事罪行（酷刑）條例》中列明公職人員如在行使職務時，令他人肉體或精神上受嚴重痛苦，即犯施行酷刑罪，最嚴重可被判終身監禁。

他指出片段清晰可見，涉案警員涉嫌以多種殘暴手法多次凌虐事主，令事主身心受創，最終逼使他將頭撞向牀邊欄杆自殺，有充分證據將涉案警員控以「酷刑罪」，認為若警方和律政司堅持以最輕罪名控告此案，「將會令人強烈質疑警方和律政司意圖輕輕處罰，放過涉案警察敗類，必然激起更大民憤。」

鄺葆賢：醫生需保障病人基本安全



前線醫生聯盟副主席、九龍城區議員鄺葆賢指出，醫護人士普遍只會在監察病人情況和檢查病人維生指數，才會進入紊亂病人休息室，又指病房設有監視器，不過每間醫院做法不一，有醫院會把監視器連接到保安室，亦有醫院可從病房外觀看監視器。

醫護與警方關係近期緊張，鄺葆賢直指信任需長時間建立，但破壞很容易，她理解警方需要執勤，但醫生需要保障病人基本安全和不受傷害，無預計過這些事情會發生，又指重建信任需要時間。

