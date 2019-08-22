【逃犯條例】張華峰贊成速龍毋須展示編號：執法要無後顧之憂

反修例運動已持續兩個多月，警方的執法手段備受爭議。特首林鄭月娥日前指，監警會已一致通過延伸審視工作範圍，把範圍延伸至7月2日以後。 監警會副主席、經民聯立法會議員張華峰接受電台節目訪問時表示，監警會目前工作進度良好，有信心能如期於半年後就審視6月9日至7月2日的公眾活動提交報告。 對於有指處理衝突的防暴警察和速龍小隊，未有按《警察通例》佩戴委任證，張華峰表示，示威者戴鋼盔並以木棍和鐵通任意衝擊警方防線，「攻擊警察就好似自由博擊」，故認為警方在執行法律平定騷亂時，不應被施加太多限制。他表明，贊成速龍小隊不一定展示警員編號，認為小隊是處理更嚴重的騷動，這些警員的家屬和仔女資料「隨時畀人搬上網」，指他們在執法時應無後顧之憂。

張華峰贊成速龍小隊不一定需要展示警員編號。（資料圖片）

張華峰：監警會處理個案公平公正

張華峰表示，監警會正審視6月9日至7月2日的公眾活動，有信心如期在半年後提交報告，他指出警方就向監警會資料提供資料有既定政策，認為目前主席梁定邦領導的小組與警方溝通良好，至於監警會就反修例運動收到的174宗投訴，亦開始處理當中。

監警會前委員梁繼昌接受同一節目時，質疑監警會的組成有欠中立，他指出他擔任委員期間，因他支持「佔領運動」，有聲音要求他與民主黨黃碧雲不參與佔領運動所衍生的投訴，故他們二人避嫌，不處理有關投訴。他指出現時可能所有委員都是反對反修例運動，認為應加入一些較中立的社會賢達加入監察會。

對於林鄭指由於監警會工作量過大考慮加入新成員，張華峰對加入新成員持開放態度，不過他強調政府在委任監警會委員前，有考慮相關人士的政治立場，但無論政治立場為何，處理投訴和個案是必定會公平公正和根據事實、法例處理，「監警會所有成員對每件事好認真，無問題。」

梁繼昌指出，監警會受到條例所限，無辦法主動調查投訴，認為需要檢視條例。張華峰認為，現行機制實施十年，處理較爭議性的七警案和朱經緯案時，監警會與投訴警察科有不同結論，但最終都圓滿結案。

梁繼昌提到有警員執法時不展示委任證，甚至有警員不穿制服，甚至穿著一些古靈精怪的服裝現身衝突現場。（資料圖片/林若勤攝）

批示威者攻擊警察猶如自由博擊

梁繼昌提到有警員執法時不展示委任證，甚至有警員不穿制服，甚至穿著一些古靈精怪的服裝現身衝突現場。

早前在監警會會議上爆出工聯會麥美娟擬向特首「爆粗」的張華峰直指，警察執行法律平定騷亂時，受很多規距限制，他指出示威者戴鋼盔並以木棍和鐵通任意衝擊警方防線，「攻擊警察就好似自由博擊」，認為在這個情況下，「要求警察騷number出嚟，又要警察騷點解著呢件衫，係咪臥底，喺鎮壓騷亂上對警方有咁多要求係不合理。」

張華峰又贊成速龍小隊不一定需要展示警員編號，認為小隊是處理更嚴重的騷動，這些警員的家屬和仔女的資料「隨時畀人搬上網」，認為他們在執法時應無後顧之憂，「當時佢哋處理緊比較大衝擊嘅畫面，無理由因為無咗個章就唔啱」。

然而，梁繼昌反駁，若是飛虎隊對付恐怖分子，當然無需要展示編號，但如今警方是處理涉及市民的示威、衝突，認為戴上委任證和展示編號是需要的。

張華峰亦提到，最初年輕人因「買唔起樓」而上街，但在這場群眾運動上，卻看不到他們有提出這個訴求。

防暴警和速龍小隊被多次發現無佩戴委任證。（資料圖片/鄭子峰攝）