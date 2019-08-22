【選民登記】選舉事務處電腦故障　346份電子選民申請表未獲處理

選舉事務處今日（22日）表示，選舉事務處發現其電腦系統曾於今年六月十四日至七月二日期間出現數次技術性問題，導致346宗經由「選舉事務處電子表格上載平台」（「電子表格上載平台」）方式遞交的選民登記申請，未能成功儲存至選舉事務處的數據庫伺服器，以致未獲處理。 選舉事務處呼籲，如果巿民曾經在以上日期內透過「電子表格上載平台」上傳選民登記的申請表格，應盡快登入「選民資料網上查閱系統」查閱他們的最新登記資料，並就今次事件向受影響巿民致歉，受是次事件影響的申請人如符合資格成為新登記選民，並能在八月二十五日或以前提供相關申請編號，選舉事務處會協助受影響的申請人。

(資料圖片/黃永俊攝)

選舉事務處今公布，在今年六月十四日至七月二日期間，約有六萬位市民透過「電子表格上載平台」遞交選民登記申請，使用量較平時大幅增加。「電子表格上載平台」的電腦系統在該段時間內曾經數次出現技術性問題，因而令部分申請表格的電子檔案未能成功儲存於選舉事務處的數據庫伺服器，故此未能進一步處理和納入《二○一九年臨時選民登記冊》內。

由於選舉事務處的電腦系統沒有收集上傳者的任何個人資料（包括其IP位址），因此只能掌握有關申請的申請編號及進入系統的時間。涉及這次事件的346宗個案，上傳時間介乎六月十四日至七月二日，受影響個案的申請編號以R字頭起首，共有16個字元。

如果巿民曾經在今年六月十四日至七月二日期間透過「電子表格上載平台」上傳選民登記的申請表格，請盡快登入「選民資料網上查閱系統」（www.voterinfo.gov.hk）查閱他們的最新登記資料。

選舉事務處就今次事件向受影響巿民致歉，並呼籲受影響的巿民盡快於八月二十五日或之前聯絡選舉事務處（熱線：2891 1001；電郵：reoenq@reo.gov.hk）。

受影響申請人須8月25日前提供申請編號

受是次事件影響的申請人如符合資格成為新登記選民，並能在八月二十五日或以前提供相關申請編號，選舉事務處會協助受影響的申請人，按照法例向審裁官申請批准，將其資料加入將於九月二十五日發布的《二○一九年正式選民登記冊》，從而可以於今年十一月舉行的區議會選舉中投票。

提出申索或反對的法定限期為八月二十五日。選舉事務處的辦公室位於灣仔港灣道二十五號海港中心十樓及九龍灣展貿徑一號九龍灣國際展貿中心十三樓，辦公時間為星期一至五的上午九時至下午十二時三十分及下午一時三十分至六時。由於八月二十四日（星期六）和八月二十五日（星期日）為周末，選舉事務處作出特別安排，會於這兩天的上午九時至下午六時開放，接收市民提交的申索及反對通知。