【區議會選舉】344人住址被陌生人作選民登記　質疑遭用作種票

反對《逃犯條例》修訂的風波仍然持續，料對今年11月的區議會選舉選情有重大影響。《香港01》接獲一宗投訴，有住戶發現，一名陌生人利用其住址作選民登記，懷疑是「種票」。 選舉事務處在本月最少接獲344宗類似個案。選舉事務處現正進行覆核，聯絡相關選民，以核實其登記住址，如未能提供合理解釋，處方會在編製2019年正式選民登記冊時，尋求審裁官批准取消其選民資格，令其不能在本年度選舉中投票。目前正有一宗「反對」他人使用其地址作選民登記的個案，倘獲審裁官裁決，便可取消其投票權。市民要留意，如果只向選舉事務處「反映」有問題個案，或未能取消其投票權。

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吳小姐家中，收到一封林姓女士的選民登記書，惟她一家四口無人姓林。（受訪者提供）

98%只將通知書退回選舉事務處

連月來有反修例市民批評政府漠視民意、拒絕回應訴求，又不滿建制派議員在事件中為政府護航，表明要建制派在選舉中「票債票償」。

區議會選舉在今年11月底舉行，選舉事務處在8月1日公布2019年臨時選民登記冊，記者向處方了解自8月1日至8月19日，有多少市民曾反映或舉報其住址疑被他人利用作選民登記。選舉事務處回覆指，截至19日中午，共有344宗相關個案，其中有336宗（98%）是巿民收到不屬其本人或同住者的登記通知書，並將通知書退回予處方；其餘8宗個案是市民不滿就有人涉嫌利用他人居住地址登記為選民，而向處方投訴或舉報，其中有一名市民更就其個案提出反對，反對有人以其居住地址登記為選民。

居於大埔富亨邨的吳小姐，家裡收到一封給姓林女子的選民登記書。（資料圖片）

一家四口無人姓林 卻收給林姓選民通知書

居住在大埔富亨邨的吳小姐表示，父親8月14日在信箱發現一封不屬其本人或同住者的選民登記通知書，信上的地址無錯，但收信人卻是一名姓林女子，她與家人都不認識此人，「隔離鄰舍無呢個人，我對個名無印象，爸媽都話無親戚朋友叫呢個名。」吳小姐透露，富亨邨本屬公屋，她一家在1991年已在此地址居住至今，是富亨邨落成後的第一批住戶，她一家四口，無一人姓林。

吳小姐表示，過去曾收過一些不屬其本人或同住者的信件，但收到他人選民登記書卻是首次，「以前區議會選舉前一、兩個月，會收到個地址啱，但個名不符嘅信，宣傳啲政黨資訊。」

任何人利用他人地址作選民登記，再而投票，均屬違法。（資料圖片）

舉事務處職員解釋：選民填錯地址或職員輸入有誤

吳小姐懷疑是「種票」。她指早前在網上也看到有新界東選民，住址疑被人利用事件，「大埔多建制派，又多新移民，可能真係俾人利用咗。」她退回選民登記書後，曾在8月15日致電選舉事務處了解。她引述職員稱，將會向該名林姓人士了解，是否填寫地址時有出錯，也會了解會否有職員在輸入資料時有失誤，着她留下聯絡方式，稱會回覆跟進情況，但直至21日仍未收到回覆。

吳小姐續指，該名職員稱因應她提出家裡無林姓人士，該名林姓選民將不能繼續以她的住址，作本年度的選民登記。她又引述該職員表示，由於本年度房委會轄下屋苑的新登記選民高達14萬人，處方難以在短時間內逐一查冊，亦只會在選舉前抽查3%至5%選民，呼籲市民如發現有陌生人以自己住址登記，應盡快聯絡處方，處方會陸續要求選民遞交住址證明。

今年11月的區議會選舉，料建制與反對派及素人爭持激烈。（資料圖片）

選舉事務處可向房屋署、房協複核選民登記住址

選舉事務處表示，吳小姐個案屬「投訴」個案，處方已記錄她提供的資料，及作出跟進。由於需要吳小姐及該位林女士同時授權，因此未能就相關個案詳情及跟進事宜提供更多資料。

處方稱，若屬新登記選民，申請人無需提交住址證明；而如屬更改登記住址的申請，申請人又為租者置其屋計劃（如富亨邨）的住客，仍須提交有效住址證明。處方表示，在每個選民登記周期均採取多項查核措施，可查核正式選民登記冊上的資料，其中包括與其他政府部門核對選民的登記資料，以及執行查訊程序，以提高選民登記資料的準確性和完整性。有關查核措施包括與房屋署、香港房屋協會及民政事務總署複核選民登記住址；就已登記及新登記選民進行隨機抽樣查核等。處方稱沒有統計本年度屬於房委會轄下屋邨的新登記選民人數。

錯地址解釋不合理 將被DQ

選舉事務處表示，現正覆核吳小姐及其餘343宗個案，會與相關申請人聯絡，以核實其登記住址。如申請人未能提供合理解釋，處方會在編製2019年正式選民登記冊時，尋求審裁官批准將其選民登記取消。

同時，處方亦發現部份個案屬於文書錯誤，或選民在登記表上將部份居住地址錯誤填寫，處方會有相應的跟進，尋求審裁官批准更正有關的選民登記資料。就一名市民提出反對有人以其居住地址登記為選民，處方會將該個案呈交審裁官裁決，如審裁官接納，其選民登記將被取消。任何人如被取消選民登記，在本年度將未能投票，只可在下年度再登記成為選民。處方補充，如有需要，選舉事務處會在不洩露個人資料下，通知投訴人或舉報人處方的跟進情況。