G20眾籌登報公開6月數據　餘款近16萬元已捐「612人道支援基金」

由網民「G20團隊」6月發起的全球登報眾籌活動已經成功，團隊今日（23日）公開會計報告，共有2.2萬筆捐款，捐款總額673.2萬元，扣除眾籌平台費用之後實際所得款項618.3萬元，登報後餘額為15.7萬元，已全數捐給「612人道支援基金」。

共收款項2.2萬筆 籌得673.2萬元

「G20」團隊在facebook專頁「Freedom HONG KONG」和連登討論區貼出詳情，表示所有資金往來數據都由香港註冊會計師結算。今次共收費款項2.2萬筆，平均每筆捐款為304元，最多單次捐款額為100元，最大單一捐款為3萬元，最小單一捐款為4元。

以下是6月刊登的部份廣告↓

團隊表示，有不少捐款者捐出兩位數字（10-99元）款項，反映未必每一位捐款者都負擔得起大額捐款，但仍樂意為香港出一分力。團隊認為眾籌其中一個重要價值是「直接的公民參與和民意授權」，多數人、小額支持較少數人、大筆金錢支援更重要。

21份報章刊登 會計師結算資金數據

今次眾籌活動合共在21份報章刊登廣告，刊登日期為6月27日至29日，當中以歐洲報刊最多，包括英國《衛報》、法國《世界報》等，北美報刊有《華盛頓郵報》、《紐約時報》等，亞洲及澳洲報刊則有日本《朝日新聞》、《日本時報》、韓國《朝鮮日報》等。

6月眾籌餘款157,137元，已全數捐給「612人道支援基金」。

基於各報章收費為商業機密，團隊整合了各地數據，以洲為單位公開廣告費用。歐洲報章廣告費用為212.7萬元，北美為204.6萬元，亞洲及澳洲為178.9萬元。另有社交媒體廣告費6.2萬元以及銀行收費約3000元，合共支出約657.5萬元。

6月眾籌登報活動餘款有15.7萬元，已經全數捐給「612人道支援基金」，並已取得正式收據。