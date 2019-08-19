【逃犯條例】全球10地區11報章刊登廣告　籲關注香港警察過度武力

反對逃犯條例修訂運動自6月以來，香港人多次在海外登報，希望引起全球關注。有網民早前透過眾籌，由今日（19日）起在全球10個國家及地區共11份報章，再次刊登廣告，呼籲全球關注香港警察涉嫌過度武力的問題。

Facebook專頁「Freedom Hong Kong」表示，G20和攬炒團隊今次合作，旨在揭露警方涉嫌的各種濫權行為，如濫捕、違反戰爭法或國際人道法等，呼籲國際社會關注香港飽受文明社會中的不文明對待，並繼續支持香港人的抗爭運動。

包括美加、日韓台、德法、西班牙、瑞典和丹麥

8月19日刊登廣告的報章，包括美國《紐約時報》、加拿大《環球郵報》、日本《日本經濟新聞》、韓國《京鄉新聞》、西班牙《世界報》、德國《法蘭克福匯報》、台灣《自由時報》、法國《世界報》、瑞典《每日新聞報》、瑞典《每日工業報》以及丹麥《貝林時報》。

以下是8月19日各地廣告的設計，均有所不同↓

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英國3報章廣告 延至當地時間20日刊登

其中德國《法蘭克福匯報》由印刷廠被雷擊中而無法印刷實體報紙，今日報章改為免費在網上下載，電子版可見到有關香港警察使用過度武力的廣告。

此外，原計劃在英國《倫敦標準晚報》、《泰晤士報》及《City AM》刊登同系列廣告，因出版日期資料錯誤，將於當地時間明日（20日）刊出。

「Freedom Hong Kong」早前表示，已經落實在13個國家及地區共18份報章，由8月19日至30日陸續刊登廣告。