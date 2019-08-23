實習律師曾稱「黑警死全家」　律政司收解釋後不反對執業

早前網上流傳律政司的一封信件，指有朱姓實習律師原定本周六（24日）申請成為執業律師，但由於曾在facebook留言「黑警死全家」，被公眾投訴行為不當，要求律政司拒絕該人士的執業申請。 律政司發言人回覆《香港01》查詢時表示，經當事人解釋之後，不會就其申請提出反對。 《香港01》向代表該名實習律師的律師樓查詢。根據法庭資料，該名實習律師認證申請將由明日延至9月23日進行。

律政司：有責任跟進申請事宜

律政司表示，一般來說不會評論個別個案。但由於有一封由律政司發出的信件，部分內容被公開，並引發很多不必要和沒有事實根據的臆測，因此律政司作出澄清。

律政司表示，根據《法律執業者條例》及《認許及註冊規則》，如法院認為申請人是適當作為高等法院的律師，法院可准許該申請人獲認許為律師，律政司司長有責任協助法院決定是否信納申請人獲認許為律師，有需要時會就申請事宜作出跟進，並向法院作出申述。

早前網上流傳，律政司收到投訴不當言論之後，跟進見習律師申請成為執業律師的事宜。

仔細考慮後接納當事人解釋

今次事件之中，律政司接獲投訴後，已聯絡代表被投訴當事人的律師事務所，給予當事人解釋的機會，律政司亦同時通知律師會。

當事人其後向律政司作出解釋，律政司經仔細考慮後接納當事人的解釋，並已通知當事人，律政司不會就其申請提出反對。