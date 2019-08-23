【逃犯條例】會計界午飯遊行　促回應五大訴求　會計師頭盔上陣

會計界今日（23日）趁午飯時間遊行至政總，要求正視民間五大訴求，有會計師一副前線示威者的裝束出席，希望表達警察已保護不了市民，市民要自己保護自己。 發起遊行的會計界立法會議員梁繼昌表示，會計師從來不說政治，但「政治就算你唔掂佢，政府都會自動搵上門」。 大會表示，共5,000人參加遊行；警方則指，最高峰有5200人。

會計界今日趁午飯時間遊行至政總，要求正視民間五大訴求。(高仲明攝)

遊行由梁繼昌帶領，中午12時45分從中環遮打花園出發行至政府總部，在集合時間，遮打花園人頭湧湧，戴口罩或真面目示人的白領都有，另有多人以頭戴頭盔、一身黑衣上陣，包括30歲的曾先生，任執業會計師年半。

穿示威者裝束人士：警隊要改革及更好監察

他接受訪問時解釋身上示威者裝束，是要表達除了示威者，現時街坊落樓都受催淚彈影響，或遇警員粗暴對待，「警察已經唔係好保護到市民，宜家市民要有自己方式保護自己」，他認為警隊要改革，並受更好的系統監察。

有示威者頭戴頭盔參與遊行。(高仲明攝)

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被問及會否擔心秋後算帳，曾先生表示其任職的公司一直只強調重視員工的安全，不太干預員工政見，不過上司下屬間溝通不完全自由，難免產生衝突，故今日打扮參與亦希望盡量避免出現衝突。

逃犯條例令會計師到內地工作不方便

梁繼昌表示，《逃犯條例》對會計界生態有很大影響，為到內地工作的會計師帶來不便和不碓定性，他提及英國領事館港人職員被內地行政拘留是例子，類似的風險都「唔知幾時搵到你」。

他又表示，會計師從來不說政治、不問世事，最緊要生活水準能否保持，但「政治就算你唔掂佢，政府都會自動搵上門」。

他提及很多大銀行、會計師事務所等公司都表態，而員工即使在私人時間參與表達政治訴求的活動都收到警告或被辭退，「呢個根本唔係我哋熟悉嘅香港」。