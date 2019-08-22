【逃犯條例】周六觀塘遊行獲不反對通知書　關注智慧燈柱私隱問題

今個周末繼續有反對《逃犯條例》修訂的遊行，周六（22日）的觀塘遊行已獲警方發出不反對通知書，遊行將由駿業街遊樂場起步，終點為九龍灣零碳天地。 對於今次遊行，以關注區內的智慧燈柱可能被用作監控用途為其中一個訴求，政府資訊科技總監辦公室回應指，已成立多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會，藉業界專家和學者，檢視相關的私隱保護與資訊保安技術事宜。

觀塘區已經試裝智慧燈柱，當局聲稱部分有爭議功能已經安裝但未開啟。（資料圖片 / 羅君豪攝）

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周六的觀塘遊行以「燃點香港，全民覺醒」為題，爭取政府回應「撤回」逃犯條例、實現雙普選等「五大訴求」，及關注區內智慧燈柱可能用作監控用途。

遊行申請人劉頴匡指，今早收到警方發出的不反對通知書，遊行路線幾乎與早前協商得出的路線一樣，是由觀塘駿業街經海濱道、偉業街遊行到零碳天地旁空地，遊行集會時間為下午1時至當晚7時正。

劉：遊行獲批是政府「吹和風」

他指出，是次獲批並非顯示出警方放寬遊行，只是因為申請方作出極大讓步，稱是「向強權低頭」才獲得批准遊行。他又批評，是次獲批與政府近日「吹和風」的做法不謀而合，屬政治判斷。是次的遊行中除了要求政府回應民間的「五大訴求」，他指因為觀塘區是試行智能燈柱的地點，雖然聲稱未啟動監控功能，但早前網上有傳市民往返內地時被截查，內地執法部門亦能提供市民參與本港遊行的監控畫面，質疑政府是否向大眾說謊，擔心一旦正式啟用監控功能，兩地的監控會同時接軌。

劉頴匡展示觀塘遊行的不反對通知書。(李家偉攝)

資科辦：智慧燈柱沒有人臉識別功能

對於觀塘遊行將提出對智慧燈柱的關注，政府資訊科技總監辦公室表示，留意到星期六擬進行的觀塘區遊行，其中一個關注點是智慧燈柱的應用。資科辦發言人重申，智慧燈柱只用作收集城市數據（包括交通、氣象、空氣質素），並透過開放數據，配合5G的來臨，推動智慧城市發展。智慧燈柱沒有人臉識別功能，亦不能偵測或讀取身份證資料。

資科辦續指，為釐清事實，釋除公眾疑慮，政府已成立多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會，藉業界專家和學者，檢視相關的私隱保護與資訊保安技術事宜，上月亦公布50支已安裝的智慧燈柱位置、功能及設備清單，日後亦會繼續開誠布公，發放智慧燈柱的資訊。