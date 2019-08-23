【823香港之路】人鏈預備數據公開　荃灣爆額　哪裡最缺人？

有網民發起今日「香港之路」活動，仿傚1989年8月23日，30年前波羅的海三國約200萬人民手牽手組成人連。發起人早前發起統計，以作為參加者加入活動的參考。 目前數據已經停止更新，港鐵荃灣站C出口報名人數比例最高，預計900名額而有2745人報名，比率為超出預計的205%。

今次「香港之路」活動將於今晚7時集合，8時開始組成人鏈，其間會歌唱如《光輝歲月》等，又呼籲市民亮起手機電燈，預計9時以「流水式」散去。

晚上7時正，灣仔參與香港之路活動的人，已開始組成人鏈。（高仲明攝）

荃灣站C出口 較預定人數多出205%

根據今午數據，荃灣站C出口人數超出預料205%，超出比率最高，顯示較發起人預計來說，人手最充足。而超過預計人手一倍（100%）的位置還包括旺角站B出口（162%）、觀塘站D出口（119%）。

超出預計人手一半（50%）的地點包括中環皇后像廣場（77.8%）、九龍塘站F出口（64.7%）、尖沙咀站B1出口（56.8%）、筲箕灣站A3出口（53.4%）。

石硤尾站較預計人數 少74.11%

至於較預計人數少的地點，分別有石硤尾站A出口（-74.11%）、星光大道李小龍銅像（-73.19%）、樂富站A出口（-63.44%）、油塘站A2出口（-53.62%）、牛頭角站B出口（-52.69%）、西營盤站A2出口（-52.4%）、大窩口站B出口（-52.36%）、鰂魚涌站A出口（-50.08%），即上述地點或會人手不足。

總計來說，預計人手為4.44萬人，而報名參與人數為39754人，即預計人數的89.54%。