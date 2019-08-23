【818集會】籌款組織籲民陣交還善款　望可援助旺角騷動入獄者

稱「為魚蛋革命（即2016年旺角騷亂）參與者出獄後籌款」的「丙申年初一關注組」（下稱關注組）於8.18民陣集會期間，在銅鑼灣軒尼詩道近鵝頸橋附近擺檔籌款，惟被在場市民質疑善款去向，善款經過一輪爭坳後由社民連前立法會議員「長毛」梁國雄轉交民陣。 關注組成員馮競文今日（23日）召開記者會，認為民陣應盡快退還善款，亦認為民陣不應過問關注組籌款的具體去向。 民陣早前解釋，善款將退還予關注組，惟希望馮競文能夠向公眾清晰交代款項用途，以便民陣處理各方質疑。

上周日在鵝頸橋擺檔 市民質疑資金用途

馮競文稱「丙申年初一關注組」是根據社團條例註冊的合法社團，亦向記者展示多張入數紙及本票，聲稱是一些捐款予因旺角騷動而被判囚者的證明。

馮稱，當日關注組在鵝頸橋附近擺檔，但檔攤位置並不屬於民陣遊行路線範圍，亦有宣傳單張及橫額指明善款將捐贈予因旺角騷動而入獄者。但當日有市民因質疑關注組的身份，以及善款的來歷及去向不明，在梁國雄協助下點算金額並轉交予民陣。

「丙申年初一關注組」 成員馮競文指出，關注組籌到的款項會用於旺角騷亂參與者出獄後的生活費及定罪後上訴的法律費用。（劉錦華攝）

指如有懷疑可報警 非自願將款項交民陣

馮競文斥以群眾壓力迫使她交出款項不妥當，認為若對善款去向或關注組有所懷疑，應該報警求助。

馮稱關注組近月才籌得足夠金額開設銀行戶口，現在仍未完成程序，因此過往籌得的款項依然由她保管。她也稱善款應該退還予關注組，而非捐贈予6.12人道基金，因為兩者受眾不同，而關注組籌到的款項會用於旺角騷亂參與者出獄後的生活費及定罪後上訴的法律費用，是以往的基金無法支援到，而當日同意將該筆款項交給民陣，並非屬自願的舉動。

馮競文展示「丙申年初一關注組」登記為註冊社團的文件。（劉錦華攝）

民陣冀公開承諾 善款是幫助旺角騷動入獄者

民陣召集人岑子杰回應時稱，希望馮競文能公開承諾該筆善款會用於旺角騷動入獄者，以便退還善款及將善款用於日後旺角騷動出獄者。岑補充民陣此要求不是如馮所言般過問關注組的資金用途，因此不必向民陣交待受惠者身份及金額等資料，只是希望公眾能清晰知道款項用途，以便民陣處理各方質疑。

岑估計當日市民因關注組知名度不高而有所懷疑，指關注組應公開工作報告，以及暫借其他民間組織名義開戶等方式，令公眾釋疑。