【逃犯條例】唐英年自薦主持文化界對話平台　蔡海偉籲先接納訴求

政府修訂《逃犯條例》及警方處理示威手法備受爭議，引發的示威衝突持續升溫，行政長官林鄭月娥早前建議建立對話平台，讓不同階層和政見的人士交流意見尋找出路，她今早（24日）邀請一眾「有心人」到禮賓府會晤，分享搭建平台的想法。 出席會議的前政務司司長、全國政協常委唐英年表示，同意加强溝通對話，為化解社會矛盾和對立局面開展第一步；他又指，自己在會議上建議可以就社會不同層面、不同環節和不同範疇成立溝通平台；並自薦負責文化界與政府的溝通工作，「我可以負責在文化層面上的溝通工作，安排特首或政府相關人士，在公平、公開的環境下，正式展開與文化界人士的溝通，並擔任對話平台主持人的角色。」 同樣出席會議的社聯行政總裁蔡海偉則在facebook發帖文表示，大部分市民已對政府失去信任，要立即開啓對話平台不可行；他建議政府先回應民間五大訴求，而「成立獨立調查委員會」及「撤回逃犯修訂條例草案」兩點，他就指出是「絕大部份市民都支持的，政府應該立即接納」。

自薦負責文化界與政府的溝通工作，「我可以負責在文化層面上的溝通工作，安排特首或政府相關人士，在公平、公開的環境下，正式展開與文化界人士的溝通，並擔任對話平台主持人的角色。」（資料圖片/高仲明攝）

唐英年形容，今日的會議是「務實的會談」，又指，會議上「就香港自6月以來發生連串的暴亂事件作出深入的討論」。

他指，修例是「引起社會風波的催化劑」，使「累積多年的深層次問題」被激發；他又認為，「暴力和仇恨並不能解決當前香港的問題，只有回歸理性，溝通對話，才能修補撕裂、消除矛盾，把問題解決」。

唐在會上建議，可以就社會不同層面、不同環節和不同範疇成立溝通平台，例如文化、教育、醫療、法律和體育等領域。他指，自己可負責在文化層面上的溝通工作，安排文化界與政府及特首溝通，並由他擔任對話平台主持人的角色。

蔡海偉則表示，現時社會氣氛下，大部分市民已經對政府失去信任，立刻開啟對話平台不可行。（歐嘉樂攝）

蔡海偉則表示，現時社會氣氛下，大部分市民已經對政府失去信任，立刻開啟對話平台不可行。他認為，政府必須確實回應社會提出的「五大訴求」，展示政府尊重及接納民意的誠意。他又指出，五大訴求之中，有兩項是絕大部份市民都支持，包括成立獨立調查委員會和撤回修例。

至於建立對話平台，他就認為，必須探討如何改善特區政府的管治，令施政更貼近民意；如何改善警方執法，達到合適的監察及制衡；如何開展政制改革，以促進香港可持續發展。此外，他又指出，對話平台可聽取市民對發展經濟、改善民生、消除貧窮等範疇的意見。