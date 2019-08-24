遺失2萬項贊助人交易記錄　《立場新聞》通報私隱公署　不涉偷竊

網媒《立場新聞》今（24日）發布致歉公告，指一名負責處理會員和贊助資訊的員工，於前日遺失一部載有 23,967 項贊助交易紀錄的手提電腦，記錄中包含贊助人姓名、贊助金額、電郵三項資料；當中 16,472 項紀錄包括贊助人地址、37 項有銀行戶口號碼、16 項有電話號碼。有關資料不包括信用卡資料。

《立場新聞》》向所有受影響贊助人以及讀者致歉，形容「這次錯誤完全無法接受」。《立場新聞》已將事件通報個人資料私隱專員公署，並承諾盡快通知受影響贊助會員。

《立場新聞》總編輯鍾沛權接受《香港01》查詢時表示，遺失事件不涉及有人刻意盜竊，暫時沒有就事件報警，至於遺失有關手提電腦的過程，他就稱，不便透露太多細節，以免令獲取該手提電腦的人知道其中有大量個人資料，會用作非法用途。