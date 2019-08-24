遺失2萬項贊助人交易記錄　《立場新聞》通報私隱公署　不涉偷竊

網媒《立場新聞》今（24日）發布致歉公告，指一名負責處理會員和贊助資訊的員工，於前日遺失一部載有 23,967 項贊助交易紀錄的手提電腦，記錄中包含贊助人姓名、贊助金額、電郵三項資料；當中 16,472 項紀錄包括贊助人地址、37 項有銀行戶口號碼、16 項有電話號碼。有關資料不包括信用卡資料。
《立場新聞》》向所有受影響贊助人以及讀者致歉，形容「這次錯誤完全無法接受」。《立場新聞》已將事件通報個人資料私隱專員公署，並承諾盡快通知受影響贊助會員。
《立場新聞》總編輯鍾沛權接受《香港01》查詢時表示，遺失事件不涉及有人刻意盜竊，暫時沒有就事件報警，至於遺失有關手提電腦的過程，他就稱，不便透露太多細節，以免令獲取該手提電腦的人知道其中有大量個人資料，會用作非法用途。
網媒《立場新聞》今（24日）發布致歉公告，指一名負責處理會員和贊助資訊的員工，於前日遺失一部載有 23,967 項贊助交易紀錄的手提電腦。（資料圖片/示意圖，非事件中遺失電腦）
《立場新聞》指（《立場》），事件亦反映《立場新聞》過去處理個人資料安排極不完善，「我們責無旁貸，再次深切致歉。」
《立場》又指，已將事件向私隱專員公署通報，並會盡快通知受影響贊助會員；「我們亦會致力完善儲存贊助人個人資料的系統和制度，確保不會再發生類似事件。」
《立場》表示，即日起，遺失資料的員工，暫不會參與贊助會員的相關工作，會員資料不會再存放在手提電腦。《立場》日後只會保留贊助人姓名、電郵、贊助金額三項資料，作統計及通訊之用。如贊助會員不希望《立場》保留資料，可透過電郵（personalinfo@thestandnews.com ）通知删除紀錄。
《立場》總編輯鍾沛權亦向贊助人及讀者發公開致歉信。他表示，今次遺失資料事件，自己難辭其咎，「由於贊助會員人數在過去兩個月以數以十倍計的速度爆增，負責同事承受巨大的工作壓力，需要長期在家加班處理。我沒有及時在 IT 和人手上給予足夠支援，要為事件負上最大責任。」他又指，正與同事制定一連串措施，避免重蹈覆轍；並衷心向受影響的贊助人以及讀者致歉。