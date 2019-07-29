【立法會衝擊】秘書處稱電腦伺服器遺失　議員個人資料或已外洩

《逃犯條例》修訂爭議由6月9日起一直持續至今，7月1日當晚更有示威者衝擊立法會，毀壞立法會綜合大樓的設施。立法會秘書處今（29日）向立法會議員發出信件，稱秘書處從議員或其職員收集到的個人資料，可能外洩。 秘書處指出，在衝擊後遺失了收集資料的申請表，而收集資料的電腦伺服器亦有損壞。議員及其職員、秘書處職員、公職人員等人士的個人資料，包括姓名、照片亦有外洩風險。

示威者在7月1日晚上闖入立法會大樓。（資料圖片/梁鵬威攝）

秘書處向全體立法會議員發出內部郵件，指因立法會綜合大樓在7月1日被人闖入，大量財物損毀及遺失，當中包括多份立法會綜合大樓通行證申請表及認收書，一台載有通行證持有人個人資料的電腦伺服器亦損壞。秘書處指，申請表及伺服器中儲存了議員及其職員、秘書處職員、公職人員及承辦商員工的個人資料，包括姓名、照片、位於立法會綜合大樓的辦事處房間號碼、所屬部門或機構的名稱、職銜、電話及傳真號碼等。

至於傳媒代表的個人資料，秘書處指由於其通行證申請表是分開存放，申請表上載列的個人資料並無遺失，但損壞的檔案伺服器亦存有已登記傳媒代表的姓名及照片、所屬傳媒機構的名稱。

秘書處指，電腦伺服器及申請表都沒有收集身分證號碼及地址，而伺服器雖然受密碼保護，但有跡象顯示伺服器曾受干擾，所以仍有資料外洩風險。秘書處稱已向警方及個人資料私隱專員公署報告。