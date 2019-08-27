【逃犯條例】批示威者用致命風險武器　林鄭：升級暴力已目無法紀

特首林鄭月娥今日（27日）出席行政會議前評論周末示威，指有人用汽油彈等具致命風險的武器襲擊警方，並且破壞當區商店，她響應昨天警方和跨部門司局長會議的說法，批評升級暴力已去到「目無法紀」。

有示威者向警方掟汽油彈。（資料圖片／李澤彤攝）

林鄭表示，上周的平靜在過去周末消失，周六日示威中出現升級暴力，有人用汽油彈等具致命風險的武器襲擊警方，並且破壞當區商店，發生的地區與申請遊行地點偏離，令市民人心惶惶。

她又響應昨天警方和跨部門司局長會議的說法，指升級暴力已去到「目無法紀」，她反問「肆意破壞整個社會大家好努力建設的智慧城市、智慧燈柱，係因咩原因呢？」她認為有關行為已遠離部分人的抗爭行動，「更諗深一層，智慧城市嘅發展係配合香港嘅創新科技發展，香港創新科技發展係為咗我哋嘅年輕人，希望係未來有更加多元化嘅就業機會，但恐怕今日被部分相對年輕、激進嘅網民示威者親手破壞」，她表示與支持創科的人都感到心痛。

她強調不應美化暴力，政府不會「以暴易暴」，而是用法治手段來為香港「止暴制亂」，希望社會盡早回復平靜，有利對話開始，處理深層次問題。

她又認為，警隊面對肆無忌憚的攻擊，還是會沿用最低武力，至於開槍，是在當時危急情況，警員生命受到威脅下，需要採取的行動。她稱，要客觀全面地看每次衝突，「不是一兩個鏡頭就能看清楚，相信在場傳媒比我更加清楚，為何需要使用最低武力」。

被問及警方武力升級，以真槍對付示威者，是否是打斷以消耗戰應對時，林鄭表示，特區政府仍然有信心自己處理延續兩個多月社會紛爭，而該做法是廣大市民願望。她指，處理示威衝突的最佳基礎是法治基礎，「從來沒有打算用暴力手法處理」。她又稱，警隊的工作都是執法工作，而政府有責任為止暴制亂，使用法治手段，強調「一定依法辦事」。